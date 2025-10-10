LG IPO अलॉटमेंट आज होगा, कैसे करें चेक; GMP में हुआ जबरदस्त उछाल

नई दिल्ली। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया IPO को शानदार रिस्पांस (LG Electronics IPO Allotment) मिला। यह 54 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। IPO की बोली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, अब निवेशकों की नजर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO अलॉटमेंट की तारीख पर है, जो संभवतः आज, 10 अक्टूबर 2025 को है।

यह IPO 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक तीन दिन के लिए खुला। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट डेट आज, 10 अक्टूबर को होने की संभावना है और IPO लिस्टिंग की तारीख 14 अक्टूबर है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंज, BSE और NSE पर लिस्ट होंगे।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO अलॉटमेंट स्टेटस जल्द ही तय होगा। शेयर अलॉटमेंट का आधार तय होने के बाद, पात्र अलॉटमेंट धारकों के डीमैट खातों में इक्विटी शेयर जमा कर दिए जाएंगे और असफल बोलीदाताओं को 13 अक्टूबर को धन वापसी शुरू कर दी जाएगी।

निवेशक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO अलॉटमेंट की स्टेटस बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों के साथ-साथ IPO रजिस्ट्रार के आधिकारिक पोर्टल पर भी देख सकते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज एलजी IPO रजिस्ट्रार है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन जांचने के लिए, निवेशकों को नीचे दिए गए कुछ आसान स्टेपों का पालन करना होगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन जांचने के स्टेप यहां दिए गए हैं।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस बीएसई पर देखें

स्टेप 2] इश्यू प्रकार में 'इक्विटी' चुनें

स्टेप 3] इश्यू नाम ड्रॉपडाउन मेनू में 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड' चुनें

स्टेप 4] आवेदन संख्या या पैन दर्ज करें

स्टेप 5] 'मैं रोबोट नहीं हूँ' पर टिक करके सत्यापित करें और 'खोज' पर क्लिक करें

आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस एनएसई की जांच करें

स्टेप 2] 'इक्विटी और एसएमई IPO बोलियां' चुनें

स्टेप 3] इश्यू नाम ड्रॉपडाउन मेनू से 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' चुनें

स्टेप 4] अपना पैन और आवेदन संख्या दर्ज करें

स्टेप 5] सबमिट पर क्लिक करें।

आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस की जांच केफिन टेक्नोलॉजीज से कैसे करें

स्टेप 1] इस लिंक पर IPO रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाएं - https://kosmic.kfintech.com/ipostatus/

स्टेप 2] IPO चुनें ड्रॉपडाउन मेनू में 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' चुनें

स्टेप 3] आवेदन संख्या, डीमैट खाता, या पैन चुनें

स्टेप 4] चयनित विकल्प के अनुसार विवरण दर्ज करें

स्टेप 5] कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें

आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO GMP Today

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO का जीएमपी ₹ 365 प्रति शेयर है। इससे पता चलता है कि गैर-सूचीबद्ध बाजार में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर अपने निर्गम मूल्य से ₹ 365 प्रति शेयर अधिक पर कारोबार कर रहे हैं।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO जीएमपी से आज संकेत मिलता है कि इक्विटी शेयरों की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹ 1,505 प्रति शेयर होगी, जो कि IPO मूल्य ₹ 1,140 प्रति शेयर की तुलना में 32% का मजबूत प्रीमियम है ।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO सदस्यता स्टेटस, विवरण

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स IPO अलॉटमेंट आज, 10 अक्टूबर, शुक्रवार होने की संभावना है, जबकि IPO लिस्टिंग की तारीख 14 अक्टूबर, मंगलवार है और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।

कंपनी ने बुक-बिल्डिंग इश्यू से ₹ 11,607.01 करोड़ जुटाए, जो पूरी तरह से 10.18 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) है, जिसे ₹ 1,080 से ₹ 1,140 प्रति शेयर के IPO मूल्य बैंड पर बेचा गया।

एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO को कुल 54.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी को 3.55 गुना, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) की श्रेणी को 22.45 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 166.51 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।