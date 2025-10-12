शादी.कॉम वाले अनुपम मित्तल ने किया Gold-SIP के मैजिक का खुलासा, बता दिया ₹100 Cr का एम्पायर बनाने का तरीका

नई दिल्ली। शादी डॉट कॉम के फाउंडर अनुपम मित्तल ने 20 और 30 साल की उम्र वाले युवा निवेशकों के लिए इंवेस्टमेंट से जुड़े कुछ सुझाव शेयर किए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कम्पाउंडिंग पावर की ताकत, जिसे वे "जादुई" कहते हैं, समय के साथ 100 करोड़ रुपये का साम्राज्य बनाने में मदद कर सकती है।

मित्तल ने शुरुआती लोगों के लिए निवेश के टिप्स (Top Investment Tips) शेयर किए हैं। मित्तल के अनुसार अगर आपकी उम्र 20 या 30 साल रेंज में है, तो लोग यह नहीं समझते कि असली दौलत बनाने का तरीका कम्पाउंडिंग है। इंसानी दिमाग इसे अकसर आसानी से नहीं समझ पाता, इसलिए वे जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं की तलाश करते हैं, जो एक डिजास्टर यानी आपदा है।

आइए जानते हैं मित्तल ने 100 करोड़ रुपये का फंड बनाने का क्या तरीका बताया है।

कहां लगाएं पैसा जब उनसे पूछा गया कि नए लोगों को किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह "निर्भर करता है"। उन्होंने आगे बताया कि कैसे लगातार निवेश और कंपाउंडिंग सालों में अच्छी-खासी संपत्ति बनाने में मदद कर सकते हैं।

मित्तल का कहना है कि अगर आप कंपाउंडिंग लेते हैं और एसआईपी के जरिए 20 साल तक लगातार भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आप 100 करोड़ रुपये या 1-2 करोड़ डॉलर कमा सकते हैं। आप बिना किसी शेयर को चुने, बिना किसी विदेशी निवेश के, अगले 30 सालों में सिर्फ भारतीय इंडेक्स खरीदकर, अपने जीवनकाल में ही अरबपति बन सकते हैं।

गोल्ड पर क्या है राय सोने और चाँदी में निवेश करने के बारे में, मित्तल ने कहा कि शुरुआत में, उनका मानना था कि सोने से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और जब उनके ससुर ने मित्तल की पत्नी को इसमें निवेश करने का सुझाव दिया, तो उन्होंने उन्हें भी यही बात बताई।

उन्होंने आगे कहा, "मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सोने से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, इसमें कोई कम्पाउंडिंग नहीं है, लेकिन निवेश 3-4 गुना हो गया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सोने में निवेश न करें।" मित्तल ने जोर देकर कहा कि सोना हमेशा एक अच्छा विकल्प है।