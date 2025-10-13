Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPO News: लिस्टिंग से एक दिन पहले कितना चल रहा एलजी इलेट्रॉनिक्स का जीएमपी, दमदार आईपीओ के बाद इतने मुनाफे की उम्मीद

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:19 PM (IST)

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ की लिस्टिंग (LG Electronics IPO Listing Price) 14 अक्टूबर को होने वाली है, जिसका अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को फाइनल हो गया था। निवेशकों को उत्सुकता है कि क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत लिस्टिंग होगी। ग्रे मार्केट में, आईपीओ का जीएमपी 395-421 रुपये तक पहुँच गया था, लेकिन लिस्टिंग से पहले कुछ नरमी देखी गई। आईपीओ को कुल मिलाकर 54.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

    prefferd source google
    Hero Image

    एलजी की 14 अक्टूबर को होगी शेयर बाजार में लिस्टिंग

    नई दिल्ली। निवेशकों की उत्सुकता और दमदार सब्सक्रिप्शन के बाद, अब सबकी निगाहें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ लिस्टिंग (LG Electronics IPO Listing Price) पर टिकी हैं, जो 14 अक्टूबर (मंगलवार) को होगी। अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को फाइनल हो गया था और निवेशक इस साल के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यू में से एक की लिस्टिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
    अब कई निवेशकों के लिए सबसे अहम बात यह हो सकती है कि क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत लिस्टिंग होगी या ये अपनी धीमी शुरुआत से निवेशकों को चौंका देगा? आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं रुझान।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    LG Electronics IPO GMP

    पहले एक नजर डालते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ग्रे-मार्केट में इस आईपीओ का परफॉर्मेंस कैसा रहा। बता दें कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का जीएमपी (GMP) सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने के समय 140-150 रुपये के आसपास था।
    हालाँकि, जैसे ही निवेशकों की माँग बढ़ी, प्रीमियम तेजी से बढ़ा। 7 अक्टूबर तक, जीएमपी बढ़कर 310-315 रुपये हो गया।

    अब कितना है जीएमपी

    एलजी का जीएमपी 10-11 अक्टूबर के दौरान 395-421 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है। इसका मतलब था कि 1,140 रुपये प्रति शेयर के ऊपरी मूल्य बैंड पर लगभग 34%-36% की बढ़त।
    हालांकि, जैसे-जैसे लिस्टिंग का दिन नजदीक आता गया, जीएमपी में कुछ नरमी देखी गई। लिस्टिंग से एक दिन पहले, 13 अक्टूबर को, जीएमपी 370-390 रुपये के बीच है, जिससे शुरुआत में लगभग 32% का प्रीमियम मिलने की उम्मीद थी।

    कैसा रहा IPO

    9 अक्टूबर को आवेदन के अंतिम दिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ को कुल मिलाकर 54.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) को 166.51 गुना अभिदान मिला। वहीं गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के रिजर्व हिस्से को 22.44 गुना अभिदान मिला। जबकि रिटेल हिस्से के लिए 3.55 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

    ये भी पढ़ें - IPO News: टाटा कैपिटल की शेयर बाजार में मुनाफे के साथ लिस्टिंग, BSE-NSE दोनों पर एक जैसी शुरुआत; कितनी कराई कमाई

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)