Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPO News: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की धमाकेदार लिस्टिंग, पैसा लगाने वालों की भर गई जेब; हर शेयर पर कराई इतनी कमाई

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों की लिस्टिंग (LG Electronics IPO Listing Price) 14 अक्टूबर को शेयर बाजार में हुई, जो काफी शानदार रही। बीएसई पर शेयर 50.44% प्रीमियम के साथ 1715 रुपये पर लिस्ट हुआ, जबकि एनएसई पर 50.01% प्रीमियम के साथ 1710.10 रुपये पर खुला। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की धमाकेदार लिस्टिंग से निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला।

    prefferd source google
    Hero Image
    lg-ipo-1760065604603.jpg

    नई दिल्ली। मंगलवार 14 अक्टूबर को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग (LG Electronics IPO Listing Price) हो गयी है। इसकी लिस्टिंग काफी धमाकेदार रही, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जिन लोगों को इसके शेयर मिले, उन्हें जोरदार रिटर्न मिला। शेयर की लिस्टिंग BSE और NSE पर हुई है।
    BSE पर कंपनी का शेयर 1140 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 575 रुपये या 50.44 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1715 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं दूसरी ओर इसने NSE पर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 570.10 रुपये या 50.01 फीसदी प्रीमियम के साथ रुपये 1710.10 पर शुरुआत की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    ये भी पढ़ें - सुस्त लिस्टिंग के बाद टाटा कैपिटल की तरफ से आई बड़ी अपडेट, आपने खरीदे हैं शेयर तो जरूर जान लें

     

     


    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)