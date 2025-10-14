IPO News: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की धमाकेदार लिस्टिंग, पैसा लगाने वालों की भर गई जेब; हर शेयर पर कराई इतनी कमाई

नई दिल्ली। मंगलवार 14 अक्टूबर को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग (LG Electronics IPO Listing Price) हो गयी है। इसकी लिस्टिंग काफी धमाकेदार रही, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जिन लोगों को इसके शेयर मिले, उन्हें जोरदार रिटर्न मिला। शेयर की लिस्टिंग BSE और NSE पर हुई है।

BSE पर कंपनी का शेयर 1140 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 575 रुपये या 50.44 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1715 रुपये पर लिस्ट हुआ। वहीं दूसरी ओर इसने NSE पर आईपीओ प्राइस के मुकाबले 570.10 रुपये या 50.01 फीसदी प्रीमियम के साथ रुपये 1710.10 पर शुरुआत की।