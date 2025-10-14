मुकेश अंबानी की Just Dial के शेयरहोल्डर्स के लिए बुरी खबर, 22% लुढ़का कंपनी का प्रॉफिट; 1 साल में करा चुका 32% नुकसान

नई दिल्ली। घरेलू सर्च इंजन जस्ट डायल ने सोमवार को अपने दूसरी तिमाही के फाइनेंशियल नतीजे पेश कर दिए। कंपनी ने बताया कि सितंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसका प्रॉफिट 22.47 प्रतिशत घटकर 119.44 करोड़ रुपये रह गया। जस्ट डायल ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल पहले जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 154.07 करोड़ रुपये था।

जस्ट डायल अब मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स का हिस्सा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेवेन्यू में हुई बढ़ोतरी दूसरी तिमाही में जस्ट डायल का नेट ऑपरेशनल रेवेन्यू सितंबर तिमाही में 6.4 प्रतिशत बढ़कर 303.07 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 284.83 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही में जस्ट डायल का कुल खर्च 5.75 प्रतिशत बढ़कर 229.36 करोड़ रुपये रहा।

वहीं इसकी कुल इनकम सितंबर तिमाही में 5.53 प्रतिशत घटकर 376.37 करोड़ रुपये रह गई। जस्ट डायल के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर श्वेतांक दीक्षित ने कहा कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश जारी रखेगी।