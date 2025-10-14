मुकेश अंबानी की Just Dial के शेयरहोल्डर्स के लिए बुरी खबर, 22% लुढ़का कंपनी का प्रॉफिट; 1 साल में करा चुका 32% नुकसान
जस्ट डायल ने अपनी दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश किए, जिसमें मुनाफा 22.47% घटकर 119.44 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, कंपनी का रेवेन्यू 6.4% बढ़कर 303.07 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश जारी रहेगा। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर (Just Dial Share Price) पर निवेशकों की नजर रहेगी।
नई दिल्ली। घरेलू सर्च इंजन जस्ट डायल ने सोमवार को अपने दूसरी तिमाही के फाइनेंशियल नतीजे पेश कर दिए। कंपनी ने बताया कि सितंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसका प्रॉफिट 22.47 प्रतिशत घटकर 119.44 करोड़ रुपये रह गया। जस्ट डायल ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल पहले जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 154.07 करोड़ रुपये था।
जस्ट डायल अब मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स का हिस्सा है।
रेवेन्यू में हुई बढ़ोतरी
दूसरी तिमाही में जस्ट डायल का नेट ऑपरेशनल रेवेन्यू सितंबर तिमाही में 6.4 प्रतिशत बढ़कर 303.07 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 284.83 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही में जस्ट डायल का कुल खर्च 5.75 प्रतिशत बढ़कर 229.36 करोड़ रुपये रहा।
वहीं इसकी कुल इनकम सितंबर तिमाही में 5.53 प्रतिशत घटकर 376.37 करोड़ रुपये रह गई। जस्ट डायल के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर श्वेतांक दीक्षित ने कहा कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश जारी रखेगी।
फोकस में रहेगा शेयर
तिमाही नतीजों के ऐलान के बाद आज मंगलवार 14 अक्टूबर को जस्ट डायल (Just Dial Share Price) का शेयर फोकस में रहेगा, जो कि सोमवार को BSE पर 26.85 रुपये या 3.22 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 859.65 रुपये पर बंद हुआ। इसका शेयर बीते 1 साल में 31.78 फीसदी और साल 2025 में अब तक 14.68 फीसदी फिसला है।
5 साल में ये शेयर 76.79 फीसदी चढ़ा है, जबकि 6 महीनों में इसमें 2.22 फीसदी कमजोरी आई है।
