गिफ्ट निफ्टी से मिल रहा शेयर बाजार में सपाट शुरुआत का संकेत, एचसीएल टेक, आरबीएल बैंक और जस्ट डायल सहित इन शेयरों पर रहेगी नजर

नई दिल्ली। मंगलवार को गिफ्ट निफ्टी शेयर बाजार (Stock Market Today) में फ्लैट यानी बिना किसी खास तेजी या गिरावट के खुलने का संकेत दे रहा है। सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 15 पॉइंट्स या 0.06 फीसदी की तेजी के साथ 25,321.50 पर है।

अनुमान ये भी है कि 14 अक्टूबर को भारतीय इक्विटी मार्केट में साइडवेज से लेकर हल्के पॉजिटिव रुझान के साथ ट्रेड होने की संभावना है, क्योंकि इन्वेस्टर हाल की बढ़त को समझ रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। निवेशकों की निगाह दूसरी तिमाही के नतीजों पर भी है। सोमवार को दो दिन की तेजी रुकने के बाद, सेंसेक्स और निफ्टी अब मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्लो के सपोर्ट से कंसोलिडेशन फेज में जा सकते हैं। आगे जानिए आज कौन-कौन से शेयर फोकस में रहेंगे।

Q2 Results Today - टेक महिंद्रा, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आदित्य बिड़ला मनी, साइएंट डीएलएम, जीटीपीएल हैथवे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, परसिस्टेंट सिस्टम्स, लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज आज अपने तिमाही नतीजे पेश करेंगे।

HCL Technologies - दूसरी तिमाही में प्रॉफिट 4,235 करोड़ रुपये के मुकाबले 4,235 करोड़ रुपये ही रहा, जबकि रेवेन्यू 10.7% बढ़कर 31,942 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल दूसरी तिमाही में 28,862 करोड़ रुपये था। Just Dial - प्रॉफिट 22.5% घटकर 119.4 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पहले यह 154.1 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 6.4% बढ़कर 303.1 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 284.8 करोड़ रुपये था। Anand Rathi Wealth - प्रॉफिट 30.9% बढ़कर 99.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 76.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 22.6% बढ़कर 297.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 242.5 करोड़ रुपये था। RBL Bank - मिडिल ईस्ट की बैंकिंग पावरहाउस एमिरेट्स NBD ने लिस्टेड घरेलू प्राइवेट सेक्टर लेंडर RBL बैंक में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदने के लिए एडवांस्ड बातचीत की है। KEC International - इंफ्रास्ट्रक्चर EPC की बड़ी कंपनी KEC इंटरनेशनल को भारत और मिडिल ईस्ट में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के लिए 1,174 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। Lodha Developers - कंपनी ने चैतन्य बिल्वा में 499.61 करोड़ रुपये में 100% हिस्सेदारी खरीदकर बेंगलुरु में लगभग 8.37 एकड़ जमीन खरीदी है। इस वजह से, चैतन्य बिल्वा कंपनी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी बन गई है।

Eicher Motors - मारियो अल्विसी ने 31 दिसंबर, 2025 से चीफ ग्रोथ ऑफिसर - इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तेजी लाने के लिए, कंपनी अपने EV ब्रांड और कमर्शियल टीमों को कोर कमर्शियल और ब्रांड ऑर्गनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक तरीके से जोड़ रही है।

Oil India - ऑयल इंडिया ने नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NEEPCO) के साथ एक लॉन्ग-टर्म फर्म गैस सेल एंड परचेज एग्रीमेंट (GSPA) किया है। यह एग्रीमेंट NEEPCO के असम गैस बेस्ड पावर स्टेशन (AGBPS) बोकुलोनी, असम को अगले 15 सालों तक 1.4 MMSCMD नेचुरल गैस की सप्लाई जारी रखने के लिए है।

Uniparts India - बोर्ड ने हर इक्विटी शेयर पर 22.50 रुपये का स्पेशल अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और इस अंतरिम डिविडेंड के हकदार शेयरहोल्डर्स को तय करने के लिए 23 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। 5Paisa Capital - सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने 5Paisa Capital, उसके डायरेक्टर और CFO गौरव मुंजाल, और पूर्व MD और CEO नारायण गंगाधर पर उसके ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर (OBPP) ऑपरेशन से जुड़े कई नियमों के उल्लंघन के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।