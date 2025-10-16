चांदी की हो रही किल्लत, इन वजहों से ज्वैलर्स ने रोके गहनों के ऑर्डर; ऑस्ट्रेलिया, तुर्किये और चीन ने बिगाड़ा खेल?

नई दिल्ली। बड़े होलसेल ज्वैलर्स ने भारी कमी और फिजिकल मेटल की सप्लाई पर लगाए जा रहे प्रीमियम के कारण चांदी के गहनों और दूसरी चीजों के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। मुंबई में बुलियन बिजनेस के सेंटर, जवेरी बाजार के ज्वैलर्स बढ़ती लागत के कारण चांदी (Silver Price Today) से बने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइटम के ऑर्डर रिजेक्ट कर रहे हैं।

जवेरी बाजार के ज्वैलर्स ने फिजिकल चांदी की कमी के कारण चांदी के गहनों और बुलियन के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। जोरदार डिमांड और सीमित सप्लाई के कारण फिजिकल चांदी पर प्रीमियम काफी बढ़ा है और ₹30,000 प्रति kg तक पहुँच गया है।

क्यों हो गयी चांदी की कमी चांदी की शॉर्टेज इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने की वजह से हुई। ये डिमांड घरेलू और ग्लोबल डिमांड ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और चीन जैसे देशों से काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। 10 दिन पहले चांदी पर प्रीमियम ₹8,000-10,000 प्रति kg था और पिछले वीकेंड ₹14,000 था।

82% महंगी हुई चांदी बता दें कि चांदी की फिजिकल कमी से मार्केट में बैकवर्डेशन हुआ है, जहां स्पॉट कीमतें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स से ज्यादा हैं। बुधवार को चांदी शाम 7 बजे बजे $52.57 प्रति औंस के नए हाई पर पहुंच गई। 2025 में सोने के लगभग 60 परसेंट की तुलना में चांदी का दाम 82 परसेंट से ज्यादा बढ़ा है।

स्पॉट मार्केट में चांदी का दाम मुंबई स्पॉट मार्केट में सोना ₹1,26,152 प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी ₹1,74,00 प्रति kg पर रही। MCX पर, सोने का दिसंबर फ्यूचर्स पहले सेशन में ₹1,27,120 पर और चांदी का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ₹1,61,500 पर बंद हुआ।

जहां कई मार्केट एक्सपर्ट्स नवंबर के आसपास चांदी की कीमतों में कुछ समय के लिए गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि यह तेजी का ट्रेंड लंबे समय तक जारी रह सकता है।