    चांदी की हो रही किल्लत, इन वजहों से ज्वैलर्स ने रोके गहनों के ऑर्डर; ऑस्ट्रेलिया, तुर्किये और चीन ने बिगाड़ा खेल?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    चांदी (Silver Price Today) की भारी कमी के चलते होलसेल ज्वैलर्स ने गहनों के नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। जवेरी बाजार में चांदी की कमी से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइटम के ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं। फिजिकल चांदी पर प्रीमियम ₹30,000 प्रति kg तक पहुँच गया है। MCX ने चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर मार्जिन बढ़ाया है और म्यूचुअल फंड्स ने नए निवेश रोक दिए हैं।

    सप्लाई में कमी के चलते ज्वैलर्स नहीं ले रहे चांदी के ऑर्डर

    नई दिल्ली। बड़े होलसेल ज्वैलर्स ने भारी कमी और फिजिकल मेटल की सप्लाई पर लगाए जा रहे प्रीमियम के कारण चांदी के गहनों और दूसरी चीजों के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। मुंबई में बुलियन बिजनेस के सेंटर, जवेरी बाजार के ज्वैलर्स बढ़ती लागत के कारण चांदी (Silver Price Today) से बने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग आइटम के ऑर्डर रिजेक्ट कर रहे हैं।
    जवेरी बाजार के ज्वैलर्स ने फिजिकल चांदी की कमी के कारण चांदी के गहनों और बुलियन के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। जोरदार डिमांड और सीमित सप्लाई के कारण फिजिकल चांदी पर प्रीमियम काफी बढ़ा है और ₹30,000 प्रति kg तक पहुँच गया है।

    क्यों हो गयी चांदी की कमी

    चांदी की शॉर्टेज इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने की वजह से हुई। ये डिमांड घरेलू और ग्लोबल डिमांड ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और चीन जैसे देशों से काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है। 10 दिन पहले चांदी पर प्रीमियम ₹8,000-10,000 प्रति kg था और पिछले वीकेंड ₹14,000 था।

    82% महंगी हुई चांदी

    बता दें कि चांदी की फिजिकल कमी से मार्केट में बैकवर्डेशन हुआ है, जहां स्पॉट कीमतें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स से ज्यादा हैं। बुधवार को चांदी शाम 7 बजे बजे $52.57 प्रति औंस के नए हाई पर पहुंच गई। 2025 में सोने के लगभग 60 परसेंट की तुलना में चांदी का दाम 82 परसेंट से ज्यादा बढ़ा है।

    स्पॉट मार्केट में चांदी का दाम

    मुंबई स्पॉट मार्केट में सोना ₹1,26,152 प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी ₹1,74,00 प्रति kg पर रही। MCX पर, सोने का दिसंबर फ्यूचर्स पहले सेशन में ₹1,27,120 पर और चांदी का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ₹1,61,500 पर बंद हुआ।
    जहां कई मार्केट एक्सपर्ट्स नवंबर के आसपास चांदी की कीमतों में कुछ समय के लिए गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि यह तेजी का ट्रेंड लंबे समय तक जारी रह सकता है।

    नए निवेश पर भी रोक

    चांदी की सप्लाई में भारी कमी के कारण देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज MCX ने सट्टेबाजी पर रोक लगाने और किसी भी डिफॉल्ट से बचने के लिए अपने चांदी के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर शुरुआती मार्जिन बढ़ाकर 1.5 परसेंट कर दिया है।
    इसी तरह, बड़े म्यूचुअल फंड्स ने स्पॉट मार्केट में ज्यादा प्रीमियम के कारण अपने चांदी के फंड्स में नए इन्वेस्टमेंट रोक दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चांदी का स्टॉक तेजी से बिक रहा है, इसलिए ट्रेडर्स से बहुत ज्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है या वे ऑर्डर लेने से ही मना कर रहे हैं।

    कब घट सकता है हाई प्रीमियम

    जानकारों का मानना है कि अगर त्योहार के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन एडजस्ट होती है और डिमांड नॉर्मल हो जाती है, तो हाई प्रीमियम गिर सकता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट (FOMO) की वजह से स्पॉट कीमतें फ्यूचर्स से ज्यादा हो गई हैं। पहली बार, कॉमेक्स सिल्वर फ्यूचर्स स्पॉट सिल्वर के मुकाबले $1.50 से ज़्यादा डिस्काउंट पर थे।
    आने वाला वीकली क्लोज यह तय करने में अहम होगा कि यह सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है या एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत है।