Business Idea: आ गई दिवाली, करें इस चीज का बिजनेस; लाखों में होगी कमाई, अगर चल गया तो करोड़ों आएंगे!

नई दिल्ली। Business Idea: अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस चीज का बिजनेस करें तो यह खबर आपकी मदद कर सकती है। हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें दिवाली के सीजन में बंपर कमाई होती है। और अगर यह बिजनेस चल गया तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।



दिवाली के मौके पर वैसे कई बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती का बिजनेस मुनाफे वाला हो सकता है। आज के बाजारा में रंग-बिरंगी मोमबत्तियों की डिमांड बढ़ रही है। दिवाली के मौके पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बर्थडे पार्टी से लेकर अन्य शुभ मौकों पर भी मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आप मोमबत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।



मोमबत्तियाँ एक जरूरी सजावट की वस्तु हैं। एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च के अनुसार, मोमबत्ती उद्योग की वैश्विक बिक्री 2034 तक 10.87 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फॉर्च्यून बिज़नेस इनसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार, लक्जरी कैंडल का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, और उपभोक्ता घर की सजावट और आराम, दोनों के लिए "उच्च गुणवत्ता वाली जीवनशैली की चीजे" खरीदना पसंद कर रहे हैं। मोमबत्तियों का व्यावसायिक उपयोग लगातार बढ़ रहा है, स्पा इनका उपयोग अरोमाथेरेपी के लिए और रेस्टोरेंट इनका उपयोग आरामदायक वातावरण बनाने के लिए कर रहे हैं।