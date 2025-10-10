Business Idea: आ गई दिवाली, करें इस चीज का बिजनेस; लाखों में होगी कमाई, अगर चल गया तो करोड़ों आएंगे!
Business Idea: अगर आप दिवाली के मौके पर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मोमबत्ती का बिजनेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाजार में रंगीन और डिजाइनर मोमबत्तियों की मांग बढ़ रही है। इस बिजनेस को कम लागत में शुरू किया जा सकता है और सरकारी योजनाओं के तहत लोन भी लिया जा सकता है। मोमबत्ती का व्यवसाय आपको अच्छी कमाई करने का अवसर दे सकता है।
नई दिल्ली। Business Idea: अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस चीज का बिजनेस करें तो यह खबर आपकी मदद कर सकती है। हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें दिवाली के सीजन में बंपर कमाई होती है। और अगर यह बिजनेस चल गया तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।
दिवाली के मौके पर वैसे कई बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती का बिजनेस मुनाफे वाला हो सकता है। आज के बाजारा में रंग-बिरंगी मोमबत्तियों की डिमांड बढ़ रही है। दिवाली के मौके पर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बर्थडे पार्टी से लेकर अन्य शुभ मौकों पर भी मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आप मोमबत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
मोमबत्तियाँ एक जरूरी सजावट की वस्तु हैं। एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च के अनुसार, मोमबत्ती उद्योग की वैश्विक बिक्री 2034 तक 10.87 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फॉर्च्यून बिज़नेस इनसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार, लक्जरी कैंडल का बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, और उपभोक्ता घर की सजावट और आराम, दोनों के लिए "उच्च गुणवत्ता वाली जीवनशैली की चीजे" खरीदना पसंद कर रहे हैं। मोमबत्तियों का व्यावसायिक उपयोग लगातार बढ़ रहा है, स्पा इनका उपयोग अरोमाथेरेपी के लिए और रेस्टोरेंट इनका उपयोग आरामदायक वातावरण बनाने के लिए कर रहे हैं।
कितने रुपये में शुरू कर सकते हैं कैंडल का व्यापार
भारत में मोमबत्ती व्यवसाय की शुरुआती लागत काफी अलग-अलग होती है, एक छोटे से घरेलू सेटअप के लिए ₹15,000 से लेकर एक अच्छी तरह से ब्रांडेड उद्यम के लिए ₹1.5 लाख या उससे ज्यादा तक, और बड़े पैमाने के व्यावसायिक उद्यमों के लिए संभावित रूप से कहीं ज्यादा। कुल लागत संचालन के पैमाने, कच्चे माल और उपकरणों की गुणवत्ता, स्थान, ब्रांडिंग और कानूनी आवश्यकताओं जैसे कारकों पर निर्भर करती है।
होम बेस्ड मोमबत्ती का बिजनेस शुरू करने के लिए बुनियादी उपकरण सस्ते हो सकते हैं, लेकिन बड़े उत्पादन के लिए पेशेवर या स्वचालित मशीनरी से लागत बढ़ जाएगी। मोम, बत्ती, सुगंध और रंगों की गुणवत्ता और मात्रा प्रारंभिक निवेश को सीधे प्रभावित करेगी। घर से मोमबत्ती बनाने का बिजनेस न्यूनतम ₹15,000 से ₹50,000 में किया जा सकता है।
बिजनेस शुरू करने के लिए ले सकते हैं लोन
अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सरकारी योजनाओं के जरिए लोन भी ले सकते हैं। एक योजना है पीएम मुद्रा लोन योजना। इस योजना के जरिए आप लोन पा सकते हैं और अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।
