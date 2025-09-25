Language
    Business Idea: 3 महीने में बन जाएंगे लखपति! बस इस चीज की करनी होगी खेती; त्योहारी सीजन में बढ़ जाती है मांग

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:54 PM (IST)

    Business Idea अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कुछ ही महीने में लखपति बनना चाहते हैं तो आपको फूलों की खेती करनी चाहिए। फूलों की खेती का बिजनेस मुनाफे वाला बिजनेस होता है। बहुत से लोग फूलों की खेती करके लाखों रुपये कमा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

    गेंदे की फूल की खेती से कुछ ही महीनों में बन सकते हैं लखपति, त्योहारों में होगी खूब कमाई!

    नई दिल्ली। Business Idea: आज के समय में हर कोई बिजनेस करके अरबपति बनना चाहता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि आखिर किस चीज का बिजनेस करें। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और Idea की खोज में हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। हम ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जिसके जरिए आप कुछ ही महीनों में लखपति बन सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया खेती किसान से जुड़ा हुआ है।

    इस फूल की खेती बनाएगी लखपति

    हम जिस बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं वह है गेंदे के फूल की खेती। जी हां। गेंदे की फूल की मार्केट में बहुत डिमांड है। हर सीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने से लेकर शादी-ब्याज से लेकर फंक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई राज्यों के किसानों इसकी खेती करते हैं और लाखों रुपये का मुनाफा बनाते हैं। आज के समय में इसकी खेती वैज्ञानिक विधि से की जा रही है। इसमें लागत भी कम आती है और मुनाफा अधिक होता है।

    किस सीजन में करें गेंदे के फूल की खेती?

    सितंबर का महीना इसके लिए बेस्ट होता है। अगर आप सितंबर के महीने में गेंदे के फूल की बुआई कर देते हैं तो अक्टूबर के अंत तक इसके पौधों में फूल खिलने लगते हैं।  और अक्टूबर नवंबर में त्योहारी सीजन होने की वजह से फूल की मांग बढ़ जाती है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान गेंदे की खेती के लिए उपयुक्त होता है।

    कौन सी किस्म होगी बेस्ट

    गेंदा का फूल कई किस्मों का होता है। इसकी प्रमुख वैरायटी नारंगी, पूसा बसंती, और शिराकोल जैसी किस्म हैं। इसमें अगर पूसा नारंगी की बात करें तो यह किस्म 120 दिनों में तैयार हो जाती है और लगातार 60 दिनों तक फूल देती है। यानी लगातार दो महीनों तक यह आपको पैसा कमा कर देती रहेगी।इस किस्म के फूल की कीमत 50 से 100 रुपये प्रति किलो होती है।

    अलग-अलग किस्म के गेंदे की फूल की खेती करके आप भी लाखों रुपये कमा सकते हैं। एक एकड़ में 200 से लेकर 400 क्विंटल फूल उगाए जा सकते हैं। त्योहारी सीजन में इसकी मांग बढ़ने से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर औसत आप 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी फूल बेचते हैं तो यह 5000 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। यानी अगर आपके खेत में 200 क्विंटल फसल हो गई तो यह फसल आपको कुछ ही महीनों 1000000 रुपये दे देगी।

    एक हेक्टेयर में कितनी आती है लागत

    गेंदा की फूल की खेती में प्रति हेक्टेयर खर्च 50 हजार रुपये से 70 हजार रुपये तक आता है। यानी आप 50 हजार रुपये लगाकर 10 लाख रुपये का रेवेन्यू बना सकते हैं। इसमें अगर 1.5 लाख रुपये में मजदूरी और अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए तो 8 लाख रुपये का प्रॉफिट कहीं नहीं गया है।

