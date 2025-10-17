Adani Power Share दिवाली पर खरीदा तो मिलेगा 53% का रिटर्न, ब्रोकरेज फर्म ने कहा- इसमें है दम
Adani Power Share: दिवाली पर निवेशक अच्छे रिटर्न वाले शेयरों की तलाश में हैं। ब्रोकरेज फर्मों ने अलग-अलग शेयरों को चुना है, पर पावर सेक्टर में तेजी दिख रही है। अडानी पावर को सैमको सिक्योरिटीज ने चुना है, जिसका लक्ष्य मूल्य ₹240 है, जो 53% की बढ़त का संकेत देता है।
नई दिल्ली। Adani Power Share: दिवाली के मौके पर निवेशकों की नजर ऐसे शेयरों पर है जो उन्हें मोटी रिटर्न दे सकते हैं। अलग-अलग ब्रोकरेज फर्म ने Diwali Pick में अलग-अलग शेयरों को जगह दी है। लेकिन इस बार दिवाली पर पावर सेक्टर का बोलबाला देखने को मिल सकता है। पावर सेक्टर तेजी के साथ बूम कर रहा है। इस तेजी में पावर कंपनियों भी तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं। इन्हीं में से एक कंपनी गौतम अदाणी की है। ये कंपनी है अदाणी पावर। इस कंपनी को लेकर एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि दिवाली के मौके पर इसके शेयरों को खरीदा जा सकता है। क्योंकि आने वाले 12 महीनों में इसमें 53 फीसदी के तेजी देखने को मिल सकती है।
ब्रोकरेज फर्म सैमको सिक्योरिटीज ने दिवाली के लिए अपने चुनिंदा शेयरों में अदाणी पावर लिमिटेड को चुना है, जिसका 12 महीने का लक्ष्य मूल्य ₹240 है, जो 53 प्रतिशत की संभावित बढ़त का संकेत देता है। फर्म ने कहा कि अदाणी पावर की बेहतर आय संभावना, बैलेंस शीट में सुधार और विकास की गति के कारण यह उचित है।
कितने तक जाएगा Adani Power Share
सैमको सिक्योरिटीज ने कहा, "मध्यम अवधि में बढ़ती बिजली मांग और नवीकरणीय एवं हाइब्रिड परियोजनाओं में क्षमता विस्तार से अडानी पावर को लाभ मिलने की अच्छी स्थिति है। 145-152 रुपये के दायरे में 230-240 रुपये के टारगेट और 120 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें निवेश करना चाहिए।"
फर्म ने कहा कि आने वाले 13 महीनों में अदाणी पावर का शेयर 240 रुपये के स्तर तक जा सकता है। आज यानी 17 अक्टूबर को NSE पर यह 3.53% की तेजी के साथ 162.92 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
सैमको ने कहा कि अदाणी पावर का वित्त वर्ष 2025 का समेकित राजस्व 56,203 करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 11.6 प्रतिशत की वृद्धि) और 21,418 करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 17.5 प्रतिशत की वृद्धि) का EBITDA बेहतर ईंधन लागत अनुकूलन और उच्च प्लांट लोड फैक्टर के कारण बढ़ा। परिचालन क्षमता में सुधार के साथ मार्जिन में मामूली वृद्धि देखी गई, और नकदी प्रवाह मुद्रीकरण और अनुशासित ऋण कटौती, जिससे ब्याज लागत का दबाव कम हुआ, के माध्यम से कंपनी का लीवरेज प्रोफाइल मजबूत हुआ। कंपनी को इस शेयर में 53 प्रतिशत की संभावित वृद्धि की उम्मीद है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
