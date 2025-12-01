Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेयर बाजार में लगातार तेजी, लेकिन क्यों नहीं चल रहे ITC, Dabur जैसे FMCG शेयर, एक्सपर्ट ने बताई ये खास वजह

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:34 PM (IST)

    एफएमसीजी इंडेक्स 66000 के अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे 55500 के स्तर पर है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी50 रिकॉर्ड हाई लगा चुका है। जीएसटी की दरों में कटौती के बाद इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी आई लेकिन टिक नहीं पाई, और अब भी ITC, डाबर व नेस्ले जैसे स्टॉक एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। शेयर बाजार ने रिकॉर्ड हाई छू लिया है लेकिन एक इकलौता सेक्टर ऐसा है जिसने बाजार की इस बड़ी रैली में परफॉर्म नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं FMCG सेक्टर की, जो अब भी कंसोलिडेशन फेज में है। इस सेक्टर के चुनिंदा शेयरों जैसे- नेस्ले, एचयूएल, डाबर और मेरिको ने जीएसटी दरों में बदलाव के बाद तेजी दिखाई थी, लेकिन यह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। निफ्टी 26325 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स 66000 के अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे 55500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि इनकम टैक्स और जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद इस सेक्टर के शेयर नहीं चल पाए हैं। इस मुद्दे पर हमने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा और टेक्निकल एनालिस्ट जिगर एस पटेल से बातचीत की।

    FMCG शेयरों में मंदी की वजह

    इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने कहा,"यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि एफएमसीजी शेयरों में बाजार की इस तेजी में कोई भागीदारी देखने को नहीं मिली है, जबकि इसी अवधि में ऑटो इंडेक्स ने अच्छी छलांग लगाई।" अंबरीश बलिगा का मानना है कि एफएमसीजी सेक्टर में फिलहाल, पिछली तिमाहियों का दबाव देखने को मिल रहा है और जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा, अगली तिमाही (Q3) से देखने को मिलेगा। ऐसे में तीसरी तिमाही के नतीजों में कंपनियों की सेल्स और वॉल्युम से इस सेक्टर को एक दिशा मिलेगी।

    अंबरीश बलिया का कहना है कि मौजूदा स्तरों पर एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी का अच्छा मौका है, और यहां से एक अच्छे उछाल की संभावना है। उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में डाबर और ज्योति लैब्स को अपनी पसंदीदा पिक बताई है। वहीं, ITC के शेयरों पर उन्होंने कहा कि इस स्टॉक के बारे में तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स से जुड़ी स्पष्टता को लेकर निवेशक असमंजस में थे। हालांकि, सरकार ने 2 नए बिलों को पेश कर स्थिति साफ कर दी है और मोटे तौर पर सिगरेट व तंबाकू जैसे उत्पादों पर टैक्स की दरें जो हैं वही रहेंगी।

    FMCG सेक्टर के लिए अहम लेवल

    आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने कहा कि एफएमसीजी इंडेक्स 55,000-55,900 के दायरे में कारोबार कर रहा है। ऐसे में 55,900 से ऊपर ब्रेकआउट आने की संभावना है और फिर यह इंडेक्स 56,700 की ओर जा सकता है।

    वहीं, जिगर पटेल ने एफएमसीजी सेक्टर पर अपनी पसंदीदा टेक्निकल पीक के तौर पर वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के शेयरों पर खरीदी की राय दी है। उन्होंने कहा कि इस शेयर का 470 रुपये के स्तर पर अच्छा सपोर्ट है, जबकि 500 के लेवल पर रेजिस्टेंस है। इस शेयर के 500 रुपये से ऊपर निकलने पर यह 525 रुपये तक जा सकता है।

    ये भी पढ़ें- Repo Rate Cut होने से ₹30 लाख, ₹50 लाख और ₹70 लाख होम लोन पर कितनी कम होगी आपकी EMI, देखें कैलकुलेशन

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US