शेयर बाजार में लगातार तेजी, लेकिन क्यों नहीं चल रहे ITC, Dabur जैसे FMCG शेयर, एक्सपर्ट ने बताई ये खास वजह

नई दिल्ली। शेयर बाजार ने रिकॉर्ड हाई छू लिया है लेकिन एक इकलौता सेक्टर ऐसा है जिसने बाजार की इस बड़ी रैली में परफॉर्म नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं FMCG सेक्टर की, जो अब भी कंसोलिडेशन फेज में है। इस सेक्टर के चुनिंदा शेयरों जैसे- नेस्ले, एचयूएल, डाबर और मेरिको ने जीएसटी दरों में बदलाव के बाद तेजी दिखाई थी, लेकिन यह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। निफ्टी 26325 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स 66000 के अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे 55500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि इनकम टैक्स और जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद इस सेक्टर के शेयर नहीं चल पाए हैं। इस मुद्दे पर हमने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा और टेक्निकल एनालिस्ट जिगर एस पटेल से बातचीत की।

FMCG शेयरों में मंदी की वजह इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने कहा,"यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि एफएमसीजी शेयरों में बाजार की इस तेजी में कोई भागीदारी देखने को नहीं मिली है, जबकि इसी अवधि में ऑटो इंडेक्स ने अच्छी छलांग लगाई।" अंबरीश बलिगा का मानना है कि एफएमसीजी सेक्टर में फिलहाल, पिछली तिमाहियों का दबाव देखने को मिल रहा है और जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा, अगली तिमाही (Q3) से देखने को मिलेगा। ऐसे में तीसरी तिमाही के नतीजों में कंपनियों की सेल्स और वॉल्युम से इस सेक्टर को एक दिशा मिलेगी।

अंबरीश बलिया का कहना है कि मौजूदा स्तरों पर एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी का अच्छा मौका है, और यहां से एक अच्छे उछाल की संभावना है। उन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में डाबर और ज्योति लैब्स को अपनी पसंदीदा पिक बताई है। वहीं, ITC के शेयरों पर उन्होंने कहा कि इस स्टॉक के बारे में तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स से जुड़ी स्पष्टता को लेकर निवेशक असमंजस में थे। हालांकि, सरकार ने 2 नए बिलों को पेश कर स्थिति साफ कर दी है और मोटे तौर पर सिगरेट व तंबाकू जैसे उत्पादों पर टैक्स की दरें जो हैं वही रहेंगी।

FMCG सेक्टर के लिए अहम लेवल आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने कहा कि एफएमसीजी इंडेक्स 55,000-55,900 के दायरे में कारोबार कर रहा है। ऐसे में 55,900 से ऊपर ब्रेकआउट आने की संभावना है और फिर यह इंडेक्स 56,700 की ओर जा सकता है।