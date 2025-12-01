Repo Rate Cut होने से ₹30 लाख, ₹50 लाख और ₹70 लाख होम लोन पर कितनी कम होगी आपकी EMI, देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा हर दो महीने में मौद्रिक समिति (RBI MPC Meeting) की बैठक करती है। ये बैठक दो दिन बाद यानी 3 दिसंबर से होने वाली है। इस बैठक के दौरान वित्तीय संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। इसके साथ ही रेपो रेट (Repo Rate Cut) की समीक्षा कर ये तय किया जाता है कि बदलाव करना है या नहीं।

जून से लेकर अब तक हुई बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इससे पहले इस साल की सभी बैठक में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती की गई है। Repo Rate में कितनी होगी कटौती? कई एक्सपर्ट का मानना है कि 3 दिसंबर को होने वाली मौद्रिक समिति की बैठक में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी या 25 बेसिक अंकों की कटौती कर सकता है। इसकी पुष्टि आरबीआई की बैठक के बाद ही हो पाएगी।

कब-कब कितना बदला रेपो रेट? तारीख रेपो रेट बदलाव 7 फरवरी 6.25% -0.25% 9 अप्रैल 6.00% -0.25% 6 जून 5.50% -0.50% अगस्त 5.50% कोई बदलाव नहीं 1 अक्टूबर 5.50% कोई बदलाव नहीं अब जानते हैं कि 30 लाख, 50 लाख और 70 लाख होम लोन में आपकी ईएमआई कितनी कम हो जाएगी? हमने नीचे कैलकुलेशन में लोन अवधि 30 साल मानी है। 30 साल होम लोन पर मौजूदा समय में एसबीआई 7.25 फीसदी ब्याज ले रहा है। अगर रेपो रेट में 0.25 फीसदी कटौती होती है और एसबीआई भी होम लोन ब्याज दर पर सामान्य कटौती करती है, तो ब्याज दर 7.25 फीसदी हो जाएगा।

50 लाख रुपये अगर कोई व्यक्ति 30 साल के लिए 50 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 7.25 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 34,109 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। अभी आपको 7.50 फीसदी ब्याज के हिसाब से आपको हर महीने 34,961 रुपये ईएमआई देनी होती है। अगर आपका ब्याज दर कम होता है, तो आप हर महीने 852 रुपये की बचत कर लेंगे।