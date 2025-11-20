Language
    ITC ने इस स्टॉक एक्सचेंज से हटा लिए अपने शेयर, मौजूदा शेयरहोल्डर्स का क्या होगा? कंपनी ने दिया ये जवाब

    By Agency News Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    आईटीसी (ITC Share Price) ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयरों को स्वेच्छा से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कंपनी ने शेयर बाजार को सूचित किया कि सीएसई ने 20 नवंबर, 2025 से आईटीसी के सामान्य शेयरों को अपनी सूची से हटाने की मंजूरी दे दी है। आईटीसी के शेयर एनएसई और बीएसई पर लिस्टेड रहेंगे। कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 अक्टूबर को यह फैसला लिया था।

    कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से शेयर हटा रही आईटीसी

    भाषा, नई दिल्ली। अलग-अलग सेक्टरों में कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी (ITC Share Price) ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) से अपने शेयर को स्वैच्छा से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आईटीसी ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने 20 नवंबर 2025 से आईटीसी के साधारण शेयर को अपनी ‘‘आधिकारिक एक्सचेंज सूची’’ से स्वैच्छिक रूप से हटाने की मंजूरी दे दी है।

    बीएसई-एनएसई पर लिस्टेड हैं शेयर

    आईटीसी ने कहा, ‘‘यह ध्यान देने योग्य बात है कि कंपनी के साधारण शेयर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर अब भी सूचीबद्ध हैं।’’ यानी इन एक्सचेंजों पर मौजूद शेयरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही शेयरहोल्डर्स पर।

    कब लिया था फैसला

    आईटीसी के निदेशक मंडल ने 30 अक्टूबर को हुई बैठक में सेबी (शेयर डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 के विनियम 5 व 6 के तहत सीएसई से कंपनी के साधारण शेयर को स्वैच्छिक रूप से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
    इसके बाद उसने सीएसई को एक पत्र लिखकर अपने शेयर को हटाने के फैसले की जानकारी दी। इसके जवाब में सीएसई ने 19 नवंबर 2025 को एक पत्र के माध्यम से आईटीसी को अपने शेयर को स्वैच्छिक रूप से हटाने को मंजूरी दे दी।

    कितने पर है शेयर

    इस बीच बीएसई पर आईटीसी का शेयर 2.60 रुपये या 0.64 फीसदी की मजबूती के साथ 406.15 रुपये पर है। सुबह ये एक दम फ्लैट 403.55 रुपये पर खुला था।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

