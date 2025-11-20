ITC ने इस स्टॉक एक्सचेंज से हटा लिए अपने शेयर, मौजूदा शेयरहोल्डर्स का क्या होगा? कंपनी ने दिया ये जवाब

भाषा, नई दिल्ली। अलग-अलग सेक्टरों में कारोबार करने वाली कंपनी आईटीसी (ITC Share Price) ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई) से अपने शेयर को स्वैच्छा से हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आईटीसी ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने 20 नवंबर 2025 से आईटीसी के साधारण शेयर को अपनी ‘‘आधिकारिक एक्सचेंज सूची’’ से स्वैच्छिक रूप से हटाने की मंजूरी दे दी है।

बीएसई-एनएसई पर लिस्टेड हैं शेयर आईटीसी ने कहा, ‘‘यह ध्यान देने योग्य बात है कि कंपनी के साधारण शेयर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर अब भी सूचीबद्ध हैं।’’ यानी इन एक्सचेंजों पर मौजूद शेयरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही शेयरहोल्डर्स पर।