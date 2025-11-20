ये हैं AI चिप बनाने वाली दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियां, चीन-जापान नहीं इस देश का है दबदबा

नई दिल्ली। मार्केट कैपिटल के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप मेकर कंपनी एनवीडिया (Nvidia Market Cap) ने बुधवार को अपने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। इस तिमाही में कंपनी ने 31.9 अरब डॉलर का प्रॉफिट और रिकॉर्ड 57 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जो स्टॉक मार्केट के अनुमानों से कहीं अधिक रहा।

शानदार तिमाही नतीजों से Nvidia के शेयर में तेजी आई, जिससे इसकी मार्केट कैपिटल बढ़कर 402 लाख करोड़ रुपये (4.53 लाख करोड़ डॉलर) हो गयी। पर क्या आप जानते हैं कि Nvidia के बाद दुनिया की अन्य सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनियां कौन सी हैं? आइए आपको बताते हैं।

टॉप 10 में कौन-कौन शामिल क्रम संख्या कंपनी का नाम मार्केट कैप (लाख करोड़ रुपये) देश 1. NVIDIA 402.852 अमेरिका 2. ब्रॉडकॉम 148.227 अमेरिका 3. टीएसएमसी 129.702 ताइवान 4. सैमसंग 41.235 द. कोरिया 5. एएसएमएल 35.727 नीदरलैंड्स 6. एएमडी 32.232 अमेरिका 7. एसके हाइनिक्स 24.539 द. कोरिया 8. माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज 22.458 अमेरिका 9. लैम रिसर्च 16.618 अमेरिका 10. अप्लाइड मैटेरियल्स 16.589 अमेरिका अमेरिका का दबदबा जैसा कि ऊपर दी गयी जानकारी से जाहिर है कि दुनिया की टॉप 10 एआई चिप मेकर कंपनियों में अमेरिका का दबदबा है। 10 में से 6 कंपनियां अमेरिका की हैं। वहीं दो कंपनियां दक्षिण कोरिया और एक-एक कंपनी नीदरलैंड्स और ताइवान की है।