    ये हैं AI चिप बनाने वाली दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियां, चीन-जापान नहीं इस देश का है दबदबा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    एनवीडिया, मार्केट कैपिटल के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप निर्माता कंपनी (Largest Ai Chip Companies) है। हाल ही में जारी तिमाही नतीजों में कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। इस सफलता के साथ, यह जानना दिलचस्प है कि एनवीडिया के बाद दुनिया की टॉप 10 चिप निर्माता कंपनियां कौन सी हैं, जिनमें अमेरिका का दबदबा कायम है। जेनसेन हुआंग ने एनवीडिया की स्थापना की थी।

    ये हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी एआई चिप मेकर कंपनियां

    नई दिल्ली। मार्केट कैपिटल के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप मेकर कंपनी एनवीडिया (Nvidia Market Cap) ने बुधवार को अपने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। इस तिमाही में कंपनी ने 31.9 अरब डॉलर का प्रॉफिट और रिकॉर्ड 57 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जो स्टॉक मार्केट के अनुमानों से कहीं अधिक रहा।
    शानदार तिमाही नतीजों से Nvidia के शेयर में तेजी आई, जिससे इसकी मार्केट कैपिटल बढ़कर 402 लाख करोड़ रुपये (4.53 लाख करोड़ डॉलर) हो गयी। पर क्या आप जानते हैं कि Nvidia के बाद दुनिया की अन्य सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनियां कौन सी हैं? आइए आपको बताते हैं।

    टॉप 10 में कौन-कौन शामिल

     

    क्रम संख्या कंपनी का नाम मार्केट कैप (लाख करोड़ रुपये) देश
    1.
    NVIDIA
    		402.852 अमेरिका
    2. ब्रॉडकॉम 148.227 अमेरिका
    3. टीएसएमसी 129.702 ताइवान
    4. सैमसंग 41.235 द. कोरिया
    5. एएसएमएल 35.727 नीदरलैंड्स
    6. एएमडी 32.232 अमेरिका
    7. एसके हाइनिक्स 24.539 द. कोरिया
    8. माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज 22.458 अमेरिका
    9. लैम रिसर्च 16.618 अमेरिका
    10. अप्लाइड मैटेरियल्स 16.589 अमेरिका

     

    अमेरिका का दबदबा

    जैसा कि ऊपर दी गयी जानकारी से जाहिर है कि दुनिया की टॉप 10 एआई चिप मेकर कंपनियों में अमेरिका का दबदबा है। 10 में से 6 कंपनियां अमेरिका की हैं। वहीं दो कंपनियां दक्षिण कोरिया और एक-एक कंपनी नीदरलैंड्स और ताइवान की है।

    कौन है एनवीडिया का फाउंडर

    एनवीडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेनसेन हुआंग ने 1993 में NVIDIA शुरू की थी और इसकी शुरुआत से ही वे कंपनी के प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर रहे हैं।
    अपनी शुरुआत से ही, NVIDIA ने एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाया है। 1999 में कंपनी के GPU के इन्वेंशन ने PC गेमिंग मार्केट की ग्रोथ को बढ़ावा दिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स को नई परिभाषा दी और मॉडर्न AI के युग की शुरुआत की। NVIDIA अब एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और जेनरेटिव AI के प्लेटफॉर्म शिफ्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ बदल रही हैं और समाज पर गहरा असर पड़ रहा है।


