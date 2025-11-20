आज से खुलेगा इंफोसिस का Buyback ऑफर, हर शेयर पर कमाई पक्की; अप्लाई करने से पहले ये 5 बातें जानना जरूरी
आईटी कंपनी इंफोसिस (Infosys Buyback Offer) 20 नवंबर से 18,000 करोड़ रुपये का बायबैक ऑफर शुरू करेगी, जो 26 नवंबर को बंद होगा। कंपनी 1,800 रुपये प्रति शेयर की दर से 10 करोड़ शेयर खरीदेगी। यह बायबैक टेंडर ऑफर रूट से होगा, जिसमें 14 नवंबर तक शेयर रखने वाले निवेशक भाग ले सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रेश्यो 2:11 और जनरल कैटेगरी के लिए 17:706 है।
नई दिल्ली। प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस गुरुवार, 20 नवंबर को अपना 18,000 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक (Infosys Buyback Offer) ऑफर शुरू करेगी और यह बुधवार 26 नवंबर को बंद हो जाएगा। 6 नवंबर को शेयरहोल्डर्स से मंजूर हुए इस ऑफर के तहत कंपनी 1,800 रुपये प्रति शेयर की तय कीमत पर 10 करोड़ तक इक्विटी शेयर वापस खरीदेगी।
क्या होता है बायबैक
बायबैक या शेयर रिपरचेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई कंपनी अपने शेयरधारकों से अपने ही शेयर वापस खरीदती है। यह शेयर बाजार में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या को कम कर देता है, जिससे शेयर का प्राइस और प्रति शेयर आय (EPS) बढ़ सकती है।
कंपनियां अक्सर मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर वापस खरीदती हैं और उन शेयरों को रद्द कर देती हैं या उन्हें फ्यूचर के लिए अलग रख लेती हैं।
किन शेयरहोल्डर्स से खरीदे जाएंगे शेयर
बायबैक में हिस्सा ले सकने वाले एलिजिबल इन्वेस्टर वे हैं जिनके पास रिकॉर्ड डेट यानी 14 नवंबर तक इंफोसिस के शेयर हों। बायबैक टेंडर ऑफर रूट से प्रोपोर्शनल बेसिस पर किया जाएगा। बता दें कि कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी इस इश्यू की मैनेजर है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है।
कितना होगा शेयर बेचने वालों को फायदा
बायबैक ऑफर में शेयरों का प्राइस 1,800 रुपये तय किया गया है, जो ऑफर की घोषणा के दिन के ट्रेडिंग प्राइस से 19% प्रीमियम है। वहीं मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस से, बायबैक प्राइस 21% और बुधवार के क्लोजिंग प्राइस से करीब 17 फीसदी का प्रीमियम दिखाता है।
किस रेशियो में खरीदे जाएंगे शेयर
रिजर्व्ड कैटेगरी से बायबैक का रेश्यो 2:11 पर सेट किया गया है; यानी, हर 11 इक्विटी शेयर पर दो इक्विटी शेयर। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए, रेश्यो 17:706 है। साल 2017 के बाद से यह इंफोसिस का चौथा बायबैक है; पिछले बायबैक की वैल्यू 13,000 करोड़ रुपये (2017), 8,260 करोड़ रुपये (2019), और 9,300 करोड़ रुपये (2022) रही है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
