आज का शेयर बाजार: मजबूत शुरुआत की उम्मीद, रिलायंस पावर-NBCC और जयप्रकाश एसोसिएट्स सहित इन स्टॉक्स में दिख सकता है एक्शन

नई दिल्ली। बुधवार को आई तेजी के बाद गुरुवार को फिर से शेयर बाजार (Stock Market Today) में मजबूत शुरुआत हो सकती है। सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 93 पॉइंट्स या 0.36 फीसदी की गिरावट के साथ 26,146 पर है।

भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नई उम्मीद, ग्लोबल रेट-कट की संभावनाओं में सुधार और IT और PSU बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूत खरीदारी ने मिलकर मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर बनाया है। एनालिस्ट अब उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अपनी पॉजिटिव चाल बनाए रखेगा, और खास लेवल शॉर्ट-टर्म मूवमेंट को गाइड कर सकते हैं।

इस बीच गुरुवार को कौन-से शेयरों में हलचल दिख सकती है, आइए जानते हैं।

Q2 Results Today जयप्रकाश एसोसिएट्स, मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स, भारत ग्लोबल डेवलपर्स, डायनामिक प्रोडक्ट्स, गोयल एसोसिएट्स और विक्टोरिया एंटरप्राइजेज 20 नवंबर को तिमाही नतीजे जारी करेंगी। NBCC (India) - कंपनी को NMRDA – Phase 1 के तहत नवीन नागपुर के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से 2,966.1 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Adani Enterprises, Jaiprakash Associates - इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) से गुजर रही कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स के क्रेडिटर्स की कमेटी (CoC) ने अदाणी एंटरप्राइजेज के जमा किए गए रिजॉल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दे दी है।

JK Tyre and Industries - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी जेके टॉर्नेल, एस.ए. डी. सी.वी., सब्सिडियरी कैवेंडिश इंडस्ट्रीज के 40 लाख इक्विटी शेयर SMMS ट्रस्ट को 130.64 करोड़ रुपये में बेचने के लिए सहमत हो गई है। Medi Assist Healthcare Services - पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस TPA, जो कंपनी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी है, ने एक साइबर-सिक्योरिटी घटना की रिपोर्ट की है जिससे उसके कुछ सिस्टम और सर्विसेज पर असर पड़ा है।

CG Power and Industrial Solutions - कंपनी को असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 365 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। Godawari Power and Ispat - कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी गोदावरी न्यू एनर्जी में 10 GWh की शुरुआती कैपेसिटी वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट लगाने के लिए कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों के लिए 124.95 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं।

Reliance Power - बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BOM) बनाने को मंजूरी दे दी है, जिसमें CEO, की मैनेजरियल स्टाफ और कंपनी के सीनियर बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे, ताकि मजबूत गवर्नेंस, बेहतर ओवरसाइट सिस्टम और एक ज्यादा फुर्तीला और भविष्य के लिए तैयार ऑर्गनाइजेशन बन सके।