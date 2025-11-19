काजोल देवगन अब किराये से भी करेंगी कमाई, 9 साल में मिलेंगे करोड़ों रुपये; कहां है उनकी प्रॉपर्टी?

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन (Kajol Devgan) ने मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में स्थित एक रिटेल यूनिट को किराए पर दिया है। उन्होंने इसे 6.9 लाख रुपये से शुरू होने वाले मासिक किराए पर दिया है। यह जानकारी स्क्वायर यार्ड्स द्वारा पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) की वेबसाइट पर रिव्यू किए गए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स से मिली है। यह डील आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 में रजिस्टर की गयी है।

डायनानिक और तेजी से डेवलप हो रहा हॉटस्पॉट गोरेगांव पश्चिम मुंबई में एक डायनानिक और तेजी से डेवलप हो रहा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट माना जाता है। ये इलाका हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस का एक अच्छा मिश्रण है। इस इलाके को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड, एसवी रोड और उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के जरिए काफी मजबूत कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है।

साथ ही बढ़ते मेट्रो रूट भी हैं जो डेली आने-जाने को और बेहतर बनाते हैं।

27.61 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट बता दें कि काजोल ने जो रेंट डील की है, उसके अनुसार भारत अराइज में मौजूद रिटेल इकाई का कारपेट एरिया 1,817 वर्ग फुट (168 वर्ग मीटर) है। इसके साथ एक कार पार्किंग एरिया भी मिलेगा। इस डील में 5.61 लाख रुपये का स्टांप शुल्क और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल है। इस लेनदेन में 27.61 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है।

9 साल का किराया कितना स्क्वायर यार्ड्स के अनुसार, रेंट एग्रीमेंट नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 वर्षों के लिए होगा। वहीं मासिक किराया पहले तीन वर्षों के लिए 6.9 लाख रुपये होगा। इसके बाद हर तीन वर्ष पर 15% की वृद्धि की जाएगी। पहले 3 साल के बाद अगले तीन सालों के लिए किराया 7.9 लाख रुपये और अवधि के अंतिम तीन वर्षों में 9.13 लाख रुपये तक बढ़ जाएगा।

इस रेंट स्ट्रक्चर के आधार पर, लीज की अवधि के दौरान काजोल को प्राप्त कुल किराया 8.6 करोड़ रुपये होगा।