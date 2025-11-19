Language
    काजोल देवगन अब किराये से भी करेंगी कमाई, 9 साल में मिलेंगे करोड़ों रुपये; कहां है उनकी प्रॉपर्टी?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:26 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल देवगन (Kajol Devgan) ने मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में स्थित अपनी एक रिटेल यूनिट को 6.9 लाख रुपये मासिक किराए पर दिया है। यह संपत्ति भारत अराइज में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1,817 वर्ग फुट है। किराया समझौता नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 वर्षों तक चलेगा, जिसमें हर तीन साल में 15% की वृद्धि होगी। काजोल ने इस यूनिट को मार्च 2025 में खरीदा था।

    काजोल ने मुंबई में किराए पर दिया रिटेल यूनिट

    नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल देवगन (Kajol Devgan) ने मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में स्थित एक रिटेल यूनिट को किराए पर दिया है। उन्होंने इसे 6.9 लाख रुपये से शुरू होने वाले मासिक किराए पर दिया है। यह जानकारी स्क्वायर यार्ड्स द्वारा पंजीकरण महानिरीक्षक (IGR) की वेबसाइट पर रिव्यू किए गए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स से मिली है। यह डील आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 में रजिस्टर की गयी है।

    डायनानिक और तेजी से डेवलप हो रहा हॉटस्पॉट

    गोरेगांव पश्चिम मुंबई में एक डायनानिक और तेजी से डेवलप हो रहा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट माना जाता है। ये इलाका हाउसिंग और कमर्शियल स्पेस का एक अच्छा मिश्रण है। इस इलाके को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड, एसवी रोड और उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के जरिए काफी मजबूत कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है।
    साथ ही बढ़ते मेट्रो रूट भी हैं जो डेली आने-जाने को और बेहतर बनाते हैं।

    27.61 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट

    बता दें कि काजोल ने जो रेंट डील की है, उसके अनुसार भारत अराइज में मौजूद रिटेल इकाई का कारपेट एरिया 1,817 वर्ग फुट (168 वर्ग मीटर) है। इसके साथ एक कार पार्किंग एरिया भी मिलेगा। इस डील में 5.61 लाख रुपये का स्टांप शुल्क और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल है। इस लेनदेन में 27.61 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है।

    9 साल का किराया कितना

    स्क्वायर यार्ड्स के अनुसार, रेंट एग्रीमेंट नवंबर 2025 से शुरू होकर 9 वर्षों के लिए होगा। वहीं मासिक किराया पहले तीन वर्षों के लिए 6.9 लाख रुपये होगा। इसके बाद हर तीन वर्ष पर 15% की वृद्धि की जाएगी। पहले 3 साल के बाद अगले तीन सालों के लिए किराया 7.9 लाख रुपये और अवधि के अंतिम तीन वर्षों में 9.13 लाख रुपये तक बढ़ जाएगा।
    इस रेंट स्ट्रक्चर के आधार पर, लीज की अवधि के दौरान काजोल को प्राप्त कुल किराया 8.6 करोड़ रुपये होगा।

    कभी खरीदी थी ये यूनिट

    स्क्वायर यार्ड्स द्वारा रिव्यू किए गए आईजीआर संपत्ति रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, काजोल देवगन ने मार्च 2025 में इस रिटेल यूनिट को 28.78 करोड़ रुपये में खरीदा था। गोरेगांव पश्चिम अंधेरी, मलाड और ओशिवारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर (ODC) जैसे प्रमुख कारोबारी और मनोरंजन केंद्रों के करीब रणनीतिक रूप से स्थित है।
    यह खास लोकेशन घरों और ऑफिसों की लगातार मांग को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल्स सुविधाजनक रहने के ऑप्शन तलाशते हैं, जबकि कारोबारी गोरेगांव पश्चिम की कॉर्पोरेट हब, मॉल, फिल्म स्टूडियो और अन्य कमर्शियल से निकटता का लाभ उठाते हैं।

