JP Power का शेयर लगातार दूसरे दिन बना रॉकेट, अदाणी के नाम का दिख रहा असर; कितना पहुंचा भाव?

नई दिल्ली। आज फिर से जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर में (Jaiprakash Power Ventures Share Price) जोरदार मजबूती देखने को मिल रही है। करीब पौने 10 बजे ये BSE पर 2.01 रुपये या 9.90 फीसदी की मजबूती के साथ 22.32 रुपये पर है। कल बुधवार को भी इस शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गयी थी।

क्या है तेजी का कारण आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को खरीदने के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को चुना गया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स, जिसे आमतौर पर जेपी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, के सभी लेनदारों ने एकमत से अदाणी के 13,500 करोड़ के टेकओवर प्रपोजल को सपोर्ट किया और वेदांता लिमिटेड की ऊंची बोली से बेहतर माना।

अदाणी एंटरप्राइजेज को क्यों चुना रिपोर्ट्स के अनुसार लेनदारों ने वेदांता की ज्यादा ऊंची ₹17,000 करोड़ की बोली के बजाय अदाणी की बोली को इसलिए चुना क्योंकि इसमें स्टेकहोल्डर्स द्वारा पसंद किए जाने वाले ज्यादा अपफ्रंट पेमेंट शामिल हैं। वेदांता की बोली में पांच साल की पेमेंट टाइमलाइन शामिल थी, जो अदाणी के सुझाए गए 1.5-2 साल से काफी ज्यादा है। इसीलिए लेनदारों को अदाणी का ऑफर ज्यादा सही लगा।