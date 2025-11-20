JP Power का शेयर लगातार दूसरे दिन बना रॉकेट, अदाणी के नाम का दिख रहा असर; कितना पहुंचा भाव?
आज जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर (jp power share) में जोरदार उछाल आया है, जो 9.90% बढ़कर 22.32 रुपये पर पहुंच गया। यह तेजी अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण प्रस्ताव के कारण है, जिसे लेनदारों ने वेदांता की ऊंची बोली से बेहतर माना। लेनदारों ने अदाणी के अपफ्रंट पेमेंट को प्राथमिकता दी, जिसके कारण यह फैसला लिया गया। जयप्रकाश एसोसिएट्स पर 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज है।
नई दिल्ली। आज फिर से जयप्रकाश पावर वेंचर्स के शेयर में (Jaiprakash Power Ventures Share Price) जोरदार मजबूती देखने को मिल रही है। करीब पौने 10 बजे ये BSE पर 2.01 रुपये या 9.90 फीसदी की मजबूती के साथ 22.32 रुपये पर है। कल बुधवार को भी इस शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गयी थी।
क्या है तेजी का कारण
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्सॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को खरीदने के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को चुना गया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स, जिसे आमतौर पर जेपी ग्रुप के नाम से जाना जाता है, के सभी लेनदारों ने एकमत से अदाणी के 13,500 करोड़ के टेकओवर प्रपोजल को सपोर्ट किया और वेदांता लिमिटेड की ऊंची बोली से बेहतर माना।
अदाणी एंटरप्राइजेज को क्यों चुना
रिपोर्ट्स के अनुसार लेनदारों ने वेदांता की ज्यादा ऊंची ₹17,000 करोड़ की बोली के बजाय अदाणी की बोली को इसलिए चुना क्योंकि इसमें स्टेकहोल्डर्स द्वारा पसंद किए जाने वाले ज्यादा अपफ्रंट पेमेंट शामिल हैं। वेदांता की बोली में पांच साल की पेमेंट टाइमलाइन शामिल थी, जो अदाणी के सुझाए गए 1.5-2 साल से काफी ज्यादा है। इसीलिए लेनदारों को अदाणी का ऑफर ज्यादा सही लगा।
सबसे बड़े बैंकरप्सी केस में से एक
जयप्रकाश एसोसिएट्स कभी भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक था। इस पर लेनदारों का ₹55,000 करोड़ बकाया है। बता दें कि इस ग्रुप के खिलाफ भारत के इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई पिछले साल जून में शुरू हुई थी, जिससे यह देश में चल रहे सबसे बड़े बैंकरप्सी केस में से एक बन गया है।
ये भी पढ़ें - आज से खुलेगा इंफोसिस का Buyback ऑफर, हर शेयर पर कमाई पक्की; अप्लाई करने से पहले ये 5 बातें जानना जरूरी
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।