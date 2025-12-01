दो हिस्सों में बंटेगी सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, हर शेयर पर मिलेगा एक नया शेयर, ये रही रिकॉर्ड डेट

नई दिल्ली। देश की सबसे दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के शेयर 1 दिसंबर को एक फीसदी से ज्यादा उछल गए। दरअसल, एचयूएल के शेयरों में यह तेजी कंपनी के डीमर्जर को लेकर हुए एक अहम ऐलान के बाद आई है। दरअसल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना आइसक्रीम बिजनेस अलग कर लिया है, और HUL व क्वालिटी वॉल्स के डीमर्जर को लेकर रिकॉर्ड डेट (Record Date 5 दिसंबर तय की है। कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को 1:1 रेशियो के आधार पर, एचयूएल एक शेयर के बदले में क्वालिटी वॉल्स का एक शेयर मिलेगा।

कंपनी ने डीमर्जर को लेकर शेयरधारकों के कुछ अहम सवालों का जवाब दिया है। आइये आपको बताते हैं इस डीमर्जर का असर मौजूदा शेयरधारकों पर किस तरह असर होगा। कब होगी क्वालिटी वॉल्स की लिस्टिंग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 28 नवंबर को ऐलान किया था कि क्वालिटी वॉल्स इंडिया को 5 दिसंबर से निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी HUL द्वारा अपने आइसक्रीम कारोबार को क्वालिटी वॉल्स इंडिया में विभाजित करने की योजना से पहले, स्टॉक एक्सचेंज 5 दिसंबर को एचयूएल के लिए एक स्पेशल प्री-ओपन सेशन आयोजित करेगा।