खूब खरीदते बेचते हैं शेयर, पर क्या जानते हैं SENSEX और NIFTY का फुल फॉर्म? अंदाजा लगाना भी मुश्किल

नई दिल्ली। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी (Sensex-Nifty) से बखूबी वाकिफ होंगे। ये दोनों देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। इन पर 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की फुल फॉर्म (Sensex-Nifty Full Form) क्या है? आइए बताते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निफ्टी की फुल फॉर्म क्या निफ्टी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिफ्टी (National Stock Exchange Fifty)। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें शामिल 50 स्टॉक्स की पूरे इंडेक्स के कुल फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की लगभग 65% हिस्सेदारी होती है।

सेंसेक्स का पूरा नाम क्या बीएसई सेंसेक्स को एसएंडपी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स या सिर्फ सेंसेक्स भी कहा जाता है। पर इसकी सही फुल फॉर्म है Stock Exchange Sensitive Index। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 लिस्टेड जानी-मानी और फाइनेंशियली मजबूत कंपनियों का एक भारतीय फ्री-फ्लोट मार्केट-वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है।