Groww की पैरेंट कंपनी ने IPO के लिए कर दिया प्राइस बैंड का एलान, 4 नवंबर को खुलेगा इश्यू; कितना है GMP?
ग्रो (Groww IPO) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है, जो 95-100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का आईपीओ 4 नवंबर को खुलेगा और 7 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ का जीएमपी 11 रुपये चल रहा है। कंपनी ब्रांड बिल्डिंग और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
नई दिल्ली। शेयर बाजार से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww IPO) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures IPO) ने अपने आगामी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ खुलने से पहले इसका जीएमपी भी काफी शानदार है।
कब खुलेगा आईपीओ
कंपनी ने 61,700 करोड़ रुपये (करीब सात अरब डॉलर) से अधिक की वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि उसका 6,632 करोड़ रुपये का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए चार नवंबर को खुलेगा और सात नवंबर को बंग होगा।
कितना चल रहा जीएमपी
इंवेस्टरगेन के अनुसार बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का जीएमपी 11 रुपये चल रहा है। ये रेट इसके ऊपरी भाव यानी 100 रुपये के मुकाबले 11 फीसदी अधिक है। पर जीएमपी लिस्टिं तक घटता-बढ़ता है।
एंकर निवेशकों कब कर सकेंगे अप्लाई
बड़े (एंकर) निवेशक बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के आईपीओ में तीन नवंबर को बोली लगा पाएंगे। आईपीओ में 55.72 करोड़ रुपये शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए की जाएगी। वहीं 1,060 करोड़
रुपये के नए शेयर बेचे जाएंगे।
क्या है कंपनी का प्लान
बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का शेयर 12 नवंबर को बाजार में लिस्ट हो सकता है। ग्रो के एक को-फाउंडर हर्ष जैन ने कहा कि कंपनी ब्रांड बिल्डिंग, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश पर फोकस करना जारी रखेगी।
जैन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी पर हमने हमेशा से ध्यान दिया है। हम एक्टिव हैं और उद्योग में सबसे अधिक लागत प्रभावी कंपनियों में से एक हैं।
