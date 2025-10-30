Groww की पैरेंट कंपनी ने IPO के लिए कर दिया प्राइस बैंड का एलान, 4 नवंबर को खुलेगा इश्यू; कितना है GMP?

नई दिल्ली। शेयर बाजार से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww IPO) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures IPO) ने अपने आगामी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ खुलने से पहले इसका जीएमपी भी काफी शानदार है।

कब खुलेगा आईपीओ कंपनी ने 61,700 करोड़ रुपये (करीब सात अरब डॉलर) से अधिक की वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि उसका 6,632 करोड़ रुपये का आईपीओ पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए चार नवंबर को खुलेगा और सात नवंबर को बंग होगा।

कितना चल रहा जीएमपी इंवेस्टरगेन के अनुसार बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का जीएमपी 11 रुपये चल रहा है। ये रेट इसके ऊपरी भाव यानी 100 रुपये के मुकाबले 11 फीसदी अधिक है। पर जीएमपी लिस्टिं तक घटता-बढ़ता है। एंकर निवेशकों कब कर सकेंगे अप्लाई बड़े (एंकर) निवेशक बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के आईपीओ में तीन नवंबर को बोली लगा पाएंगे। आईपीओ में 55.72 करोड़ रुपये शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए की जाएगी। वहीं 1,060 करोड़

रुपये के नए शेयर बेचे जाएंगे।