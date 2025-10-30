फेडरल रिजर्व के ब्याज दर घटाने का गोल्ड पर क्या पड़ा असर, दाम घटे या बढ़े? आगे ये फैक्टर्स रहेंगे अहम

नई दिल्ली। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25 फीसदी) की कटौती कर दी है। इसके बाद गुरुवार को सोने की कीमतें बढ़ गईं। दरअसल यूएस फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के फैसले से डॉलर भी थोड़ा कमजोर हुआ और सोने की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिली।

बता दें कि स्पॉट गोल्ड 0.4% बढ़कर $3,942.97 प्रति औंस हो गया। हालांकि, दिसंबर डिलीवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर 1.1% गिरकर $3,955 प्रति औंस हो गया। इसमें प्रॉफिट बुकिंग का भी थोड़ा प्रभाव दिखा है।

वहीं दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.4% बढ़कर $4,000.7 प्रति औंस पर बंद हुआ।

भारत में भी घटे दाम हालांकि आईबीजेए के अनुसार आज भारत में सोने के दाम घटे हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट कल शाम को 1,20,628 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि आज ये 1,19,253 रुपये पर खुला है। जानकारों का मानना है कि ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब भी गोल्ड के लिए मध्य अवधि में नजरिया बुलिश है।

एक अनुमान ये है कि अगर फेड इस साल और रेट कट करता है, तो सोने में "गोल्डन रैली" वापस आ सकती है, जिससे कीमतें जल्द ही $4,100 के मार्क से काफी ऊपर जा सकती हैं।