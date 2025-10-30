खुल गया स्टड्स एक्सेसरीज का IPO, GMP देख करेगा पैसा लगाने का मन; इतने मुनाफे की है उम्मीद

नई दिल्ली। जब भी किसी आईपीओ का जीएमपी (ग्रे-मार्केट प्रीमियम) अच्छा चल रहा होता है, तो उस पब्लिक इश्यू को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करते हैं। आज से एक आईपीओ खुला है, जिसका जीएमपी काफी बेहतर है। इसीलिए उसे रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। ये आईपीओ है स्टड्स एक्सेसरीज (Studds Accessories IPO) का।

आइए जानते हैं कितना है इसका जीएमपी और कैसा मिल रहा कंपनी के पब्लिक इश्यू को रेस्पॉन्स।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Studds Accessories IPO GMP स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ आज 30 अक्टूबर से खुल गया है और ये 3 नवंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 557-585 रुपये है। जबकि इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी 54 रुपये चल रहा है। यानी मौजूदा जीएमपी के आधार पर इसकी लिस्टिंग प्राइस बैंड के ऊपरी भाव 585 रुपये की तुलना में 9.23 फीसदी प्रीमियम के साथ 639 रुपये पर हो सकती है।

हालांकि ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक किसी भी शेयर का जीएमपी घट या बढ़ सकता है।

कितना हुआ सब्सक्राइब स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ आज सुबह 10 बजे से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और 11 बजे इसके आईपीओ को 35 फीसदी (एक तिहाई से अधिक) सब्सक्राइब कर लिया गया है। देखा जाए तो ये आईपीओ के लिए अच्छी शुरुआत है, जिसे 1 घंटे में एक तिहाई से अधिक सब्सक्राइब कर लिया गया है।