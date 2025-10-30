खुल गया स्टड्स एक्सेसरीज का IPO, GMP देख करेगा पैसा लगाने का मन; इतने मुनाफे की है उम्मीद
स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ (Studds Accessories IPO GMP) आज खुला, जिसका जीएमपी अच्छा होने से निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पहले घंटे में ही आईपीओ को एक तिहाई से अधिक सब्सक्राइब किया गया। कंपनी का लक्ष्य आईपीओ के माध्यम से 455.49 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसमें प्रमोटर और शेयरहोल्डर्स द्वारा शेयरों की बिक्री शामिल है। इस आईपीओ में लॉट साइज 25 शेयरों का है।
नई दिल्ली। जब भी किसी आईपीओ का जीएमपी (ग्रे-मार्केट प्रीमियम) अच्छा चल रहा होता है, तो उस पब्लिक इश्यू को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करते हैं। आज से एक आईपीओ खुला है, जिसका जीएमपी काफी बेहतर है। इसीलिए उसे रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। ये आईपीओ है स्टड्स एक्सेसरीज (Studds Accessories IPO) का।
आइए जानते हैं कितना है इसका जीएमपी और कैसा मिल रहा कंपनी के पब्लिक इश्यू को रेस्पॉन्स।
Studds Accessories IPO GMP
स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ आज 30 अक्टूबर से खुल गया है और ये 3 नवंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 557-585 रुपये है। जबकि इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी 54 रुपये चल रहा है। यानी मौजूदा जीएमपी के आधार पर इसकी लिस्टिंग प्राइस बैंड के ऊपरी भाव 585 रुपये की तुलना में 9.23 फीसदी प्रीमियम के साथ 639 रुपये पर हो सकती है।
हालांकि ध्यान रहे कि लिस्टिंग तक किसी भी शेयर का जीएमपी घट या बढ़ सकता है।
कितना हुआ सब्सक्राइब
स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ आज सुबह 10 बजे से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और 11 बजे इसके आईपीओ को 35 फीसदी (एक तिहाई से अधिक) सब्सक्राइब कर लिया गया है। देखा जाए तो ये आईपीओ के लिए अच्छी शुरुआत है, जिसे 1 घंटे में एक तिहाई से अधिक सब्सक्राइब कर लिया गया है।
फुली ऑफर फॉर सेल आईपीओ
स्टड्स एक्सेसरीज का प्लान IPO के जरिए कुल 455.49 करोड़ रुपये जुटाने का है। यह पूरी तरह से प्रमोटर और मौजूदा शेयरहोल्डर्स द्वारा 77,86,120 इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है। पूरा पैसा शेयर बेचने वाले शेयरहोल्डर्स को जाएगा।
Studds Accessories IPO Lot Size
स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ में लॉट साइज 25 शेयरों की है। यानी आप कम से कम 25 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
