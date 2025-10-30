यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में किया 25 बेसिस पॉइंट्स कटौती का एलान, अब इतनी रह गई उधार दर; क्या RBI भी देगा खुशखबरी?

नई दिल्ली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed Rate Cut) ने 29 अक्टूबर को बेंचमार्क लेंडिंग रेट (उधार दर) में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25 फीसदी) की कटौती की। बता दें कि यूएफ फेड से रेट कट की उम्मीद भी की जा रही थी। ओवरनाइट लेंडिंग रेट अब 3.75 से 4 फीसदी के बीच हो गयी है।

यूएस फेड के ब्याज दरें घटाने से अगले महीने आरबीआई के भी रेपो रेट में कटौती की संभावना बन गई है। जानकारों का अनुमान है कि दिसंबर में आरबीआई भी ब्याज दरें घटा सकता है।

इंडिकेटर्स के अनुसार अमेरिका में इकोनॉमिक एक्टिविटी मीडियम स्पीड से बढ़ रही है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इस साल जॉब ग्रोथ धीमी हुई है,और बेरोजगारी दर थोड़ी बढ़ी है लेकिन अगस्त तक कम बनी हुई है; हाल के इंडिकेटर्स इन डेवलपमेंट्स से मिलते-जुलते हैं। महंगाई साल की शुरुआत से बढ़ी है और थोड़ी ज्यादा बनी हुई है।

इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर अनिश्चितता बरकरार फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग खत्म करने का संकेत दिया, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी बेहतर होने की उम्मीद है। इसी तरह क्रेडिट की आसान शर्तों को सपोर्ट मिल सकता है। यूएस फेड ने कहा कि इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर अनिश्चितता अभी भी ज्यादा बनी हुई है।

और कटौती का है अनुमान यूएस फेड ने अपनी पिछली मीटिंग में दिसंबर 2024 के बाद पहली बार लेंडिंग रेट में कटौती की थी। संभावना जताई जा रही है कि अगली मीटिंग में एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स की एक और कटौती की जा सकती है, जिससे ब्याज दर रेट 3.5 फीसदी से 3.75 फीसदी के बीच आ जाएगी।