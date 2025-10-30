यूएस फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती के बीच शेयर बाजार में गिरावट की आशंका, गिफ्ट निफ्टी फिसला; इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल

नई दिल्ली। आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार (Stock Market Today) में कमजोर शुरुआत हो सकती है। दरअसल सुबह करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) 89 पॉइंट्स या 0.34 फीसदी गिरकर 26,166 पर है।

उधर यूएस फेडरल रिजर्व ने 29 अक्टूबर को बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स (0.25 फीसदी) की कटौती की। यूएस फेड ने उम्मीद के अनुसार ब्याज दरों में कटौती की है। ओवरनाइट लेंडिंग रेट अब 3.75 से 4 फीसदी के बीच है। माना जा रहा है कि यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के नरम रुख से विदेशी निवेश बरकरार रह सकता है।

इस बीच आज कौन-कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

Q1 Results Today आज आईटीसी, सिप्ला, एनटीपीसी, हुंडई मोटर इंडिया, स्विगी, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आदित्य बिड़ला कैपिटल, अदाणी पावर, बंधन बैंक, बिड़ला केबल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डाबर इंडिया, डीएलएफ, डॉ अग्रवाल हेल्थ केयर, डॉ अग्रवाल आई हॉस्पिटल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, लोढ़ा डेवलपर्स, मणप्पुरम फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फैसिस, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और वेलस्पन कॉर्प अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी।

Larsen & Toubro - लार्सन एंड टुब्रो का मुनाफा 16% बढ़कर 3,926 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 3,395 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 10% बढ़कर 67,984 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 61,555 करोड़ रुपये था। LIC Housing Finance - दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 2% बढ़कर ₹1,354 करोड़ हुआ, जो पहले ₹1,329 करोड़ था। वहीं इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम 3% बढ़कर ₹2,038 करोड़ हुई, जो पहले ₹1,974 करोड़ थी। BHEL - दूसरी तिमाही में मुनाफा 253.2% बढ़कर 374.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 106.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 14.1% बढ़कर 7,511.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 6,584.1 करोड़ रुपये था। PB Fintech - दूसरी तिमाही में मुनाफा 164.6% बढ़कर 134.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 51 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 38.2% बढ़कर 1,613.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,167.2 करोड़ रुपये था। RailTel Corporation of India - इसका लाभ 4.7% बढ़कर 76 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 72.6 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 12.8% बढ़कर 951.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 843.5 करोड़ रुपये था। NTPC Green Energy - इसका प्रॉफिट 130.3% बढ़कर 87.6 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 38 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 21.5% बढ़कर 612.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 503.9 करोड़ रुपये था। Sagility India - इसका लाभ 113.8% बढ़कर 250.8 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 117.3 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 25.2% बढ़कर 1,658.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 1,325 करोड़ रुपये था। SAIL - सेल का प्रॉफिट 53.3% गिरकर 418.7 करोड़ रुपये रहा, जबकि पहले यह 897.2 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 8.2% बढ़कर 26,704.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पहले यह 24,675.2 करोड़ रुपये था। Wipro - एआई-पावर्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी ने आइकॉनिक कपड़ों के ब्रांड्स में ग्लोबल लीडर HanesBrands के साथ कई सालों का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है। Wipro Intelligence WINGS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, कंपनी का मकसद AI-फर्स्ट अप्रोच के साथ HanesBrands के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबरसिक्योरिटी ऑपरेशंस को बदलना है।

Zydus Lifesciences - फार्मास्युटिकल कंपनी को 4-13 अगस्त के दौरान बद्दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किए गए इंस्पेक्शन के बाद USFDA से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट (EIR) मिल गई है। EIR ने इस फैसिलिटी को वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड (VAI) के तौर पर क्लासिफाई किया है। USFDA ने इस इंस्पेक्शन को बंद मान लिया है।

Dr Reddy’s Laboratories - कंपनी को कनाडा के फार्मास्युटिकल ड्रग्स डायरेक्टोरेट से सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन के लिए अपने एब्रिविएटेड न्यू ड्रग सबमिशन (ANDS) के बारे में नॉन-कम्प्लायंस नोटिस (NON) मिला है। Ola Electric Mobility - कंपनी को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) से एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली है, जिसमें उसे 7 दिनों के अंदर उस पर कमेंट्स देने का निर्देश दिया गया है। CCPA ने 10 नवंबर, 2025 को एक सुनवाई भी तय की है।

Container Corporation of India - कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि प्रस्तावित वधवान पोर्ट पर आने वाले सभी कंटेनर टर्मिनलों के लिए कॉमन रेल हैंडलिंग ऑपरेशन के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर मिलकर काम किया जा सके।