जब सचिन तेंदुलकर ने खुद को बताया था 'एक्टर', बचा लिया ₹58 लाख का टैक्स; इस नियम का दिया था हवाला

नई दिल्ली। सचिन तेंदुलकर वह क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने अपने बल्ले से दुनिया भर के गेंदबाजों को खूब डराया। सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने एक बार कोर्टरूम में भी सबको हैरान कर दिया था। वजह यह थी कि क्रिकेट के इस दिग्गज ने टैक्स अधिकारियों को यकीन दिला दिया था कि वह क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक एक्टर हैं! जी हां, आपने सही पढ़ा। सचिन ने टैक्स बचाने के लिए खुद को क्रिकेटर के बजाय एक एक्टर पेश किया था।

किस कमाई पर बचाया था टैक्स मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिकेट का भगवान कहा जाने वाले सचिन, जिन्हें सन 1997 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था, ने एक मास्टरस्ट्रोक खेला और सिर्फ कागज पर अपना प्रोफेशन बदलकर 58 लाख रुपये का टैक्स बचाया। FY 2002-03 में, सचिन ने पेप्सी, वीजा और ESPN के लिए विदेशी कमर्शियल से फॉरेक्स में लगभग 5.92 करोड़ रुपये कमाए थे।

इसे सचिन ने क्रिकेट इनकम मानने के बजाय सेक्शन 80RR के तहत 30% का डिडक्शन (1.77 करोड़ रुपये) क्लेम किया। यह एक टैक्स बेनिफिट है जो विदेश में कमाने वाले एक्टर, राइटर और आर्टिस्ट के लिए होता है।

सचिन को भेजा गया था नोटिस इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिसर ने सचिन को एक नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि आप एक क्रिकेटर हैं, एंडोर्समेंट तो अदर इनकम है। इसे 'अन्य सोर्स' के तहत मानें, तो 80RR लागू नहीं होगा। लेकिन सचिन ने जवाब दिया कि उन्होंने मॉडलिंग/एक्टिंग की है। यह एक एक्टर का प्रोफेशन है, इस पर 80RR लागू होता है।