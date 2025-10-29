क्या होता है Crypto ETF, कैसे कर सकते हैं इनमें निवेश; सेफ्टी के साथ कम चार्जेज का मिलेगा फायदा
क्रिप्टोकरेंसी ईटीएफ (Crypto ETF) एक निवेश विकल्प है जिसमें निवेशकों का पैसा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं: डायरेक्ट क्रिप्टो निवेश और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रैकिंग। इसके फायदे में सस्ता निवेश, सुरक्षा और कम चार्ज शामिल हैं। यह बिटकॉइन जैसी महंगी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का आसान तरीका है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
नई दिल्ली। आपने अकसर एक शब्द सुना होगा 'ईटीएफ'। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जो किसी इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। कोई ईटीएफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या इसी तरह की अन्य एसेट्स के एक ग्रुप में निवेश करता है। ट्रेडिशनल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ETFs की तरह ही, निवेशक क्रिप्टोकरेंसी ETFs (Cryptocurrency ETF) में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
क्या होते हैं क्रिप्टोकरेंसी ईटीएफ, इनमें कैसे किया जा सकता है निवेश, आइए जानते हैं।
समझ लीजिए क्या होता है क्रिप्टो ईटीएफ
क्रिप्टो ईटीएफ एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें निवेशकों का पैसा एक क्रिप्टोकरेंसी या अलग-अलग क्रिप्टो टोकन के कॉम्बिनेशन में निवेश किया जाता है और उन क्रिप्टो टोकन की कीमतों को ट्रैक किया जाता है। क्रिप्टो ईटीएफ दो तरह के होते हैं।
1. पहले ईटीएफ, जो डायरेक्ट क्रिप्टो में इंवेस्ट करते हैं। जो कंपनियां क्रिप्टोकरेंसी ETF की पेशकश करती हैं, वे कंपनियां क्रिप्टोकरेंसी खरीदती हैं। आपको ईटीएफ की यूनिट मिलेगी। अगर आप किसी ETF की एक यूनिट खरीदते हैं, तो आप इनडायरेक्टली क्रिप्टो एसेट के मालिक बन जाएंगे।
इससे आप डायरेक्ट क्रिप्टोकरेंसी खरीदने की झंझट से बचेंगे, जिससे रिस्क कम होता है। क्योंकि डायरेक्ट सही क्रिप्टोकरेंसी खरीदना ज्यादा जोखिम भरा है।
2. दूसरी तरह के क्रिप्टो ETF में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज-ट्रेडेड प्रोडक्ट्स (ETPs) और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैक किया जाता है।
क्या हैं क्रिप्टो ईटीएफ के फायदे
सस्ता निवेश ऑप्शन - जब निवेशक क्रिप्टो ETF में निवेश करते हैं, तब निवेशकों को वास्तविक क्रिप्टो टोकन की कीमत के मुकाबले बहुत कम रेट क्रिप्टो एसेट ईटीएफ के रूप में मिल जाती है। जैसे कि बिटकॉइन बहुत महंगी है। हर कोई उसे नहीं खरीद सकता। पर शुरुआती इन्वेस्टर्स क्रिप्टो ETF में निवेश के जरिए बिटकॉइन में भी निवेश कर सकते हैं।
सिक्योरिटी - क्रिप्टोकरेंसी को सेफ्टी के साथ स्टोर करना होता है। पर क्रिप्टो फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में ईटीएफ अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें सेफ्टी की गारंटी कंपनी की होती है।
चार्जेज से बचाव - क्रिप्टोकरेंसी में कई एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, जिनमें कस्टडी चार्ज और क्रिप्टो वॉलेट का सालाना चार्ज शामिल होता। पर क्रिप्टो ETF में ये सारे चार्ज कंपनी देखती है।
(डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टोकरेंसी ईटीएफ पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
