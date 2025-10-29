इस कंपनी ने बनया सबसे लंबा पुल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, लिस्ट में और बहुत कुछ; कौन है इसका मालिक

नई दिल्ली। भारत में एक से एक यूनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं। इनमें पुल, स्टेडियम, हाईवे, स्टैच्यू, मंदिर, बिल्डिंग आदि शामिल हैं। इन्हें बनाने वाली अलग-अलग कंपनियां हैं, जिनमें कुछ कंस्ट्रक्शन और कुछ इंजीनियरिंग कंपनियां शामिल हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, देश का सबसे बड़ा पुल और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू किसने बनाया? आइए जानते हैं।

इस कंपनी के हैं प्रोजेक्ट्स भूपेन हजारिका सेतु नदी के ऊपर बना भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसे लार्सन एंड टुब्रो ने बनयाा है। लार्सन एंड टुब्रो (Larsen & Toubro) के अन्य प्रोजेक्ट्स में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा दिल्ली का लोटस टेम्पल, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन), बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शामिल हैं।

कौन हैं एलएंडटी के फाउंडर और मालिक एलएंडटी की शुरुआत 1946 में हेनिंग होल्क-लार्सन और सोरेन क्रिस्टियन टुब्रो ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस कंपनी का नाम पड़ा। इस समय ए. एम. नाइक कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस, एस. एन. सुब्रमण्यन चेयरमैन और एमडी और आर. शंकर रमन सीएफओ हैं।

एलएंडटी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इसलिए इसका कोई एक ओनर नहीं है। इसमें आम लोगों के अलावा, विदेशी निवेशकों, केंद्र सरकार और कई संस्थागत निवेशकों का भी निवेश है।