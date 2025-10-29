क्या होता है Child Insurance Plan, बच्चों के फ्यूचर में कैसे आता है काम; इस कंडीशन में प्रीमियम भी हो जाता है माफ

नई दिल्ली। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने वाला एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान (Child Insurance Plan) लाइफ इंश्योरेंस को सेविंग्स कंपोनेंट के साथ मिलाकर आपके बच्चे के फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।

पॉलिसीहोल्डर के तौर पर, जो आमतौर पर माता-पिता होते हैं, आप एक तय समय तक रेगुलर प्रीमियम देते हैं ताकि आप अपने बच्चे के जीवन के बड़े पड़ावों, जैसे कि हायर एजुकेशन या शादी के लिए एक फाइनेंशियल फंड बना सकें। कैसे काम करता है ये प्लान और क्या हैं इसके फायदे, आइए बताते हैं।

ये होते हैं तीन अहम पड़ाव पॉलिसी की अवधि के दौरान : आप रेगुलर प्रीमियम देते हैं जिसे बचत बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। प्लान के आधार पर, इसे मार्केट-लिंक्ड फंड (यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या ULIP) या ज्यादा सुरक्षित, गारंटीड-रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स (ट्रेडिशनल प्लान) में इन्वेस्ट किया जा सकता है।

माता-पिता की मृत्यु होने पर : ज्यादातर चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में "वेवर ऑफ प्रीमियम" बेनिफिट शामिल होता है। अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी भविष्य के सभी प्रीमियम माफ कर देती है। पॉलिसी एक्टिव रहती है, और इंश्योरेंस कंपनी आपकी ओर से फंड इन्वेस्ट करती रहती है ताकि बच्चे को प्लान की गई मैच्योरिटी राशि मिल सके।

मैच्योरिटी पर क्या होता है : अगर आप पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहते हैं, तो आपको जमा की गई बचत और किसी भी बोनस की एकमुश्त राशि मिलती है। इस फंड का इस्तेमाल आप अपने तय किए गए खास फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कॉलेज की ट्यूशन फीस।

बच्चे को क्या मिलते हैं फायदे भविष्य की फाइनेंशियल जरूरतों की गारंटी : ये प्लान आपकी गैर-मौजूदगी में भी आपके बच्चे के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी देते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि बच्चों के सपने और महत्वाकांक्षाएं फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से रुकें नहीं।

भविष्य के लक्ष्यों के लिए फंड : यह प्लान हायर एजुकेशन, विदेश में पढ़ाई के प्रोग्राम या शादी के खर्चों की बढ़ती लागत को कवर करने के लिए एक बड़ा फंड जमा करने में मदद करता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट : यह जरूरी फीचर यह सुनिश्चित करता है कि अगर माता-पिता की मौत हो जाए, तो प्लान बंद न हो। इंश्योरेंस कंपनी बाकी प्रीमियम का पेमेंट करती है, और बच्चे को फिर भी पूरा मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है।