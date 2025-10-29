Language
    क्या होता है Child Insurance Plan, बच्चों के फ्यूचर में कैसे आता है काम; इस कंडीशन में प्रीमियम भी हो जाता है माफ

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:23 AM (IST)

    चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान (Child Insurance Plan) बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक दीर्घकालिक निवेश है। माता-पिता नियमित प्रीमियम देते हैं जिससे बच्चे की शिक्षा या शादी के लिए फंड बनाया जा सके। पॉलिसी अवधि के दौरान माता-पिता की मृत्यु होने पर प्रीमियम माफ हो जाते हैं। मैच्योरिटी पर जमा बचत एकमुश्त मिलती है। यह योजना भविष्य की वित्तीय जरूरतों और उच्च शिक्षा के लिए फंड प्रदान करती है।

    चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में मिलते हैं कई फायदे

    नई दिल्ली। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने वाला एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान (Child Insurance Plan) लाइफ इंश्योरेंस को सेविंग्स कंपोनेंट के साथ मिलाकर आपके बच्चे के फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।
    पॉलिसीहोल्डर के तौर पर, जो आमतौर पर माता-पिता होते हैं, आप एक तय समय तक रेगुलर प्रीमियम देते हैं ताकि आप अपने बच्चे के जीवन के बड़े पड़ावों, जैसे कि हायर एजुकेशन या शादी के लिए एक फाइनेंशियल फंड बना सकें। कैसे काम करता है ये प्लान और क्या हैं इसके फायदे, आइए बताते हैं।

    ये होते हैं तीन अहम पड़ाव

    पॉलिसी की अवधि के दौरान : आप रेगुलर प्रीमियम देते हैं जिसे बचत बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। प्लान के आधार पर, इसे मार्केट-लिंक्ड फंड (यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या ULIP) या ज्यादा सुरक्षित, गारंटीड-रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स (ट्रेडिशनल प्लान) में इन्वेस्ट किया जा सकता है।

    माता-पिता की मृत्यु होने पर : ज्यादातर चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान में "वेवर ऑफ प्रीमियम" बेनिफिट शामिल होता है। अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी भविष्य के सभी प्रीमियम माफ कर देती है। पॉलिसी एक्टिव रहती है, और इंश्योरेंस कंपनी आपकी ओर से फंड इन्वेस्ट करती रहती है ताकि बच्चे को प्लान की गई मैच्योरिटी राशि मिल सके।

    मैच्योरिटी पर क्या होता है : अगर आप पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहते हैं, तो आपको जमा की गई बचत और किसी भी बोनस की एकमुश्त राशि मिलती है। इस फंड का इस्तेमाल आप अपने तय किए गए खास फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कॉलेज की ट्यूशन फीस।

    बच्चे को क्या मिलते हैं फायदे

    भविष्य की फाइनेंशियल जरूरतों की गारंटी : ये प्लान आपकी गैर-मौजूदगी में भी आपके बच्चे के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी देते हैं, जिससे यह पक्का होता है कि बच्चों के सपने और महत्वाकांक्षाएं फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से रुकें नहीं।

    भविष्य के लक्ष्यों के लिए फंड : यह प्लान हायर एजुकेशन, विदेश में पढ़ाई के प्रोग्राम या शादी के खर्चों की बढ़ती लागत को कवर करने के लिए एक बड़ा फंड जमा करने में मदद करता है।

    प्रीमियम वेवर बेनिफिट : यह जरूरी फीचर यह सुनिश्चित करता है कि अगर माता-पिता की मौत हो जाए, तो प्लान बंद न हो। इंश्योरेंस कंपनी बाकी प्रीमियम का पेमेंट करती है, और बच्चे को फिर भी पूरा मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है।

    अर्जेंट फंड का इंतजाम : ये प्लान एक खास, भविष्य के लक्ष्य के लिए लंबे समय तक बचत करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीका प्रोवाइड करते हैं। कई ULIP-बेस्ड चाइल्ड प्लान एक तय लॉक-इन पीरियड के बाद अचानक आने वाली जरूरतों, जैसे कि अचानक होने वाले मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे निकालने की इजाजत देते हैं।

    जल्दी शुरू करने की होती है सलाह

    जानकार इन प्लान में जल्दी निवेश शुरू करने की सलाह देते हैं। इनमें आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, आपके उतना अधिक समय बड़ा फंड तैयार करने के लिए मिलेगा। ध्यान रहे कि भविष्य में पढ़ाई के खर्चों पर रिसर्च करें और सेविंग्स की रकम तय करते समय महंगाई (लगभग 10-12%) को भी ध्यान में रखें ताकि यह पक्का हो सके कि आपकी बचत काफी होगी।