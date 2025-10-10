Language
    WeWork IPO की हुई सुस्त लिस्टिंग, पैसा लगाने वालों को हर शेयर पर कितना हुआ घाटा, अब क्या करें निवेशक

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    वीवर्क इंडिया का आईपीओ आज 10 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो गया। यह आईपीओ 3 अक्टूबर को खुला और 7 अक्टूबर को बंद हुआ था।  अंतिम दिन, इसे क्यूआईबी से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और 1.79 गुना सब्सक्राइब हुआ। खुदरा निवेशकों ने भी 61% सब्सक्रिप्शन के साथ भाग लिया। वीवर्क आईपीओ जीएमपी आज ₹ 0 था, जिसका अर्थ है कि शेयर बिना किसी प्रीमियम के कारोबार कर रहे थे।

    WeWork India का IPO आज 10 अक्टूबर को करवाचौथ के लिस्ट (WeWork IPO listing) हो गया है।

    WeWork India का IPO आज 10 अक्टूबर को करवाचौथ के लिस्ट (WeWork IPO listing) हो गया है। यह IPO BSE और NSE दोनों पर लिस्ट हुआ है। 

    वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड के शेयर एनएसई पर 0.31 फीसदी के प्रीमियम के साथ 650 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। इश्यू का प्राइस बैंड 615-648 रुपये प्रति शेयर था।

    बीएसई पर कंपनी के शेयर 0.23 प्रतिशत की छूट के साथ 646.50 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। लिस्ट होने के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 8,664.60 करोड़ रुपये हो गया।


    वीवर्क इंडिया IPO सब्सक्रिप्शन के लिए शुक्रवार, 3 अक्टूबर को खुला और मंगलवार, 7 अक्टूबर को बंद हुआ। अंतिम बोली के दिन तक, आईपीओ को योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जो 1.79 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों की सब्सक्रिप्शन दर 23% रही, जबकि खुदरा निवेशकों ने 61% सब्सक्रिप्शन के साथ भाग लिया। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, तीसरे दिन वीवर्क आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 1.15 गुना रहा।

    WeWork IPO GMP आज


    इनवेस्टोग्रेन के अनुसार, आज WeWork IPO GMP या WeWork India IPO GMP ₹ 0 था, जिसका मतलब है कि शेयर ग्रे मार्केट में बिना किसी प्रीमियम या छूट के अपने निर्गम मूल्य ₹ 648 पर कारोबार कर रहे थे।

    पिछले नौ सत्रों में ग्रे मार्केट की गतिविधियों के अनुसार, आईपीओ जीएमपी आज नीचे की ओर चल रहा है और इसके और गिरने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे कम जीएमपी ₹ 0.00 दर्ज किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा ₹ 15 है। 'ग्रे मार्केट प्रीमियम' निवेशकों की निर्गम मूल्य से अधिक भुगतान करने की तत्परता को दिखाता है।

     

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)