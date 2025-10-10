WeWork IPO की हुई सुस्त लिस्टिंग, पैसा लगाने वालों को हर शेयर पर कितना हुआ घाटा, अब क्या करें निवेशक

WeWork India का IPO आज 10 अक्टूबर को करवाचौथ के लिस्ट (WeWork IPO listing) हो गया है। यह IPO BSE और NSE दोनों पर लिस्ट हुआ है।

वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड के शेयर एनएसई पर 0.31 फीसदी के प्रीमियम के साथ 650 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। इश्यू का प्राइस बैंड 615-648 रुपये प्रति शेयर था।

बीएसई पर कंपनी के शेयर 0.23 प्रतिशत की छूट के साथ 646.50 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। लिस्ट होने के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 8,664.60 करोड़ रुपये हो गया।



वीवर्क इंडिया IPO सब्सक्रिप्शन के लिए शुक्रवार, 3 अक्टूबर को खुला और मंगलवार, 7 अक्टूबर को बंद हुआ। अंतिम बोली के दिन तक, आईपीओ को योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जो 1.79 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों की सब्सक्रिप्शन दर 23% रही, जबकि खुदरा निवेशकों ने 61% सब्सक्रिप्शन के साथ भाग लिया। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, तीसरे दिन वीवर्क आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 1.15 गुना रहा।