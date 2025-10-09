Tata Capital IPO अलॉटमेंट कैसे करें चेक, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत से ही निवेशक टाटा कैपिटल आईपीओ का इंतजार कर रहे थे। ये आईपीओ 6 अक्टूबर को खुलकर 8 अक्टूबर को बंद हुआ है। कल यानी 8 अक्टूबर को टाटा कैपिटल आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन था।

अब सभी निवेशक अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आप अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

कैसे करें चेक?

NSE में कैसे करें चेक?

स्टेप 1- सबसे पहले आपको एनएसई की वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- फिर यहां आईपीओ अलॉटमेंट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जाए।

स्टेप 3- इसके बाद Equity & SME IPO bid का चयन कर, डिटेल्स दर्ज करें।

स्टेप 4- फिर सिम्बल में आपको Tata Capital IPO का नाम चुना होगा।

स्टेप 5- अंत में आपको अपना पैन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप 6- इसके बाद आपके स्क्रीन के सामने आईपीओ से जुड़ा स्टेटस आ जाएगा।

BSE पर कैसे करें चेक?

NSE के अलावा आप बीएसई (Bombay Stock Exchange) में जाकर भी अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1- सबसे पहले बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2- यहां आपको Investors वाले सेक्शन पर जाना होगा।

स्टेप 3- इसके बाद यहां से आपको Status of Issue Application का चयन करना होगा।

स्टेप 4- फिर इश्यू के बारे में सही जानकारी का चयन करें।

स्टेप 5- अंत में पैन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इस आईपीओ में ओवरसब्सक्रिप्शन की स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि कुछ आईपीओ हमें ओवरसब्सक्रिप्शन की वजह से नहीं मिल पाते। चलिए इसका कारण समझते हैं।

क्या होता है ओवरसब्सक्रिप्शन?

ओवरसब्सक्रिप्शन की स्थिति तब बनती है, जब कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए हो, उससे ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहें। ऐसे में ये कनफ्यूजन रहती है कि किसे शेयर्स दिए जाएं? ऐसे में रजिस्ट्रार शेयर आवंटित करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके जरिए ये कोशिश की जाती है कि किसी भी निवेशक के साथ भेदभाव ना हो।