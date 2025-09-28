Language
    रख लें पैसा, WeWork India लाएगा 3000 करोड़ रुपये का IPO, कब खुलेगा?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:26 PM (IST)

    वर्कस्पेस सोल्यूशन्स कंपनी वीवर्क इंडिया (WeWork India IPO) 3 अक्टूबर से अपना ₹3000 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। इस आईपीओ का मुख्य उद्देश्य कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट कराना है जिससे कंपनी को दृश्यता बढ़ाने और मौजूदा शेयरधारकों को लिक्विडिटी देने में मदद मिलेगी।

    WeWork India अपना ₹3,000 करोड़ का IPO 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच लॉन्च करने जा रही है।

     नई दिल्ली। वर्कस्पेस सॉल्यूशन्स कंपनी WeWork India अपना ₹3,000 करोड़ का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच लॉन्च करने जा रही है। एंकर निवेशकों के लिए बिडिंग 1 अक्टूबर को शुरू होगी। कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है।

    वीवर्क इंडिया ने अपने RHP में बताया कि इस आईपीओ का मकसद है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट कराकर उसे मिलने वाले लाभों का फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा, कंपनी की दृश्यता बढ़ाना, मौजूदा शेयरधारकों को लिक्विडिटी देना, और पब्लिक मार्केट स्थापित करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

    क्या है इश्यू साइज?

    रिपोर्ट के मुताबिक, वीवर्क इंडिया का यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसमें 4.63 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। यानी कंपनी को इस इश्यू से सीधे कोई फंड प्राप्त नहीं होगा।

    इस OFS के तहत, प्रमोटर ग्रुप की फर्म Embassy Buildcon LLP और निवेशक 1 Ariel Way Tenant Ltd (जो WeWork Global का हिस्सा है) अपने शेयर बेचेंगे। वर्तमान में Embassy Group के पास कंपनी में 76.21% हिस्सेदारी है, जबकि WeWork Global के पास 23.45% हिस्सेदारी है।

    कब होगी लिस्टिंग?

    आईपीओ के पूरा होने के बाद, वीवर्क इंडिया के शेयर 10 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो सकते हैं।

    वीवर्क इंडिया के बारे में

    वीवर्क इंडिया की स्थापना 2017 में हुई थी, और यह बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी Embassy Group द्वारा प्रमोट की गई है। कंपनी 'WeWork' ब्रांड के तहत एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस पर काम करती है।

    2021 में, WeWork Global ने वीवर्क इंडिया में $100 मिलियन का निवेश किया था। इसके बाद, जनवरी 2024 में कंपनी ने ₹500 करोड़ का राइट्स इश्यू भी निकाला, जिसका उपयोग कर्ज कम करने और विकास को गति देने के लिए किया गया।

    किन शहरों में है मौजूदगी?

    वीवर्क इंडिया की मौजूदगी बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे जैसे प्रमुख टियर-1 शहरों में है। कंपनी के पास कुल 77 लाख वर्ग फुट का स्पेस है, जिसमें से 70 लाख वर्ग फुट अभी ऑपरेशनल है, और उसमें 1.03 लाख डेस्क की क्षमता है। वीवर्क इंडिया में 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

