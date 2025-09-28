Language
    Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 20 आईपीओ, फेस्टिव सीजन में निवेश का शानदार मौका; किसका शेयर सबसे सस्ता?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:53 AM (IST)

    अगले हफ्ते फैबटेक टेक्नोलॉजीज समेत 20 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं जो सोमवार से शुरू होंगे। ये सभी आईपीओ सोमवार और मंगलवार को ही खुलेंगे जिसके बाद कोई नया आईपीओ नहीं खुलेगा। इन आईपीओ में ढिल्लों फ्रेट कैरियर सुबा होटल्स ओम मेटालॉजिक और विजय पीडी स्यूटिकल शामिल हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ भी जल्द ही खुलने की उम्मीद है जिसकी संभावित तिथि 6 अक्टूबर है।

    अगले हफ्ते खुलने जा रहे हैं 20 आईपीओ

    नई दिल्ली। अगले हफ्ते फैबटेक टेक्नोलॉजीज (Fabtech Technologies IPO) समेत कुल 20 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। ये आईपीओ सोमवार से खुलना शुरू होंगे। खास बात ये है कि अगले हफ्ते 20 के 20 आईपीओ सोमवार-मंगलवार को ही खुल जाएंगे। इसके बाद बुधवार से शुक्रवार तक कोई नया आईपीओ नहीं खुलेगा।

    ये रही सभी 20 IPO की डिटेल

    IPO का नाम कब खुलेगा (सितंबर में) कब होगा बंद (अक्टूबर में) प्राइस बैंड (रुपये में) कैटेगरी
    फैबटेक टेक्नोलॉजीज 29 1 181-191 मेनबोर्ड
    ढिल्लों फ्रेट कैरियर 29 1 72 एसएमई
    सुबा होटल्स 29 1 105-111 एसएमई
    ओम मेटालॉजिक 29 1 86 एसएमई
    विजय पीडी स्यूटिकल 29 1 35 एसएमई
    सोधानी कैपिटल 29 1 51 एसएमई
    ग्लोटिस 29 1 120-129 मेनबोर्ड
    ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स 29 3 128-135 मेनबोर्ड
    चिराहरित 29 3 21 एसएमई
    सनस्की लॉजिस्टिक्स 30 3 46 एसएमई
    मुनीश फोर्ज 30 3 91-96 एसएमई
    इनफिनिटी इन्फोवे 30 3 147-155 एसएमई
    शील बायोटेक 30 3 59-63 एसएमई
    एडवांस एग्रोलाइफ 30 3 95-100 मेनबोर्ड
    जेलियो ई-मोबिलिटी 30 3 129-136 एसएमई
    बी.ए.जी. कन्वर्जेंस 30 3 82-87 एसएमई
    वैलप्लास्ट टेक्नोलॉजीज 30 3 51-54 एसएमई
    ग्रीनलीफ एनवायरोटेक 30 6 136 एसएमई
    शिपवेव्स ऑनलाइन 30 6 12 एसएमई
    श्लोक्का डाइज 30 6 95-100 एसएमई

    टाटा कैपिटल का आईपीओ कब खुलेगा

    बता दें कि टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल का आईपीओ भी जल्द खुलेगा। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुलकर 8 अक्टूबर को बंद हो सकता है। हालांकि अभी इसने प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)