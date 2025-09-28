Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 20 आईपीओ, फेस्टिव सीजन में निवेश का शानदार मौका; किसका शेयर सबसे सस्ता?

अगले हफ्ते फैबटेक टेक्नोलॉजीज समेत 20 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं जो सोमवार से शुरू होंगे। ये सभी आईपीओ सोमवार और मंगलवार को ही खुलेंगे जिसके बाद कोई नया आईपीओ नहीं खुलेगा। इन आईपीओ में ढिल्लों फ्रेट कैरियर सुबा होटल्स ओम मेटालॉजिक और विजय पीडी स्यूटिकल शामिल हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ भी जल्द ही खुलने की उम्मीद है जिसकी संभावित तिथि 6 अक्टूबर है।

