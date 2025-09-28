Upcoming IPO Next Week: अगले हफ्ते खुलेंगे 20 आईपीओ, फेस्टिव सीजन में निवेश का शानदार मौका; किसका शेयर सबसे सस्ता?
अगले हफ्ते फैबटेक टेक्नोलॉजीज समेत 20 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं जो सोमवार से शुरू होंगे। ये सभी आईपीओ सोमवार और मंगलवार को ही खुलेंगे जिसके बाद कोई नया आईपीओ नहीं खुलेगा। इन आईपीओ में ढिल्लों फ्रेट कैरियर सुबा होटल्स ओम मेटालॉजिक और विजय पीडी स्यूटिकल शामिल हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ भी जल्द ही खुलने की उम्मीद है जिसकी संभावित तिथि 6 अक्टूबर है।
नई दिल्ली। अगले हफ्ते फैबटेक टेक्नोलॉजीज (Fabtech Technologies IPO) समेत कुल 20 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। ये आईपीओ सोमवार से खुलना शुरू होंगे। खास बात ये है कि अगले हफ्ते 20 के 20 आईपीओ सोमवार-मंगलवार को ही खुल जाएंगे। इसके बाद बुधवार से शुक्रवार तक कोई नया आईपीओ नहीं खुलेगा।
ये रही सभी 20 IPO की डिटेल
|IPO का नाम
|कब खुलेगा (सितंबर में)
|कब होगा बंद (अक्टूबर में)
|प्राइस बैंड (रुपये में)
|कैटेगरी
|फैबटेक टेक्नोलॉजीज
|29
|1
|181-191
|मेनबोर्ड
|ढिल्लों फ्रेट कैरियर
|29
|1
|72
|एसएमई
|सुबा होटल्स
|29
|1
|105-111
|एसएमई
|ओम मेटालॉजिक
|29
|1
|86
|एसएमई
|विजय पीडी स्यूटिकल
|29
|1
|35
|एसएमई
|सोधानी कैपिटल
|29
|1
|51
|एसएमई
|ग्लोटिस
|29
|1
|120-129
|मेनबोर्ड
|ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स
|29
|3
|128-135
|मेनबोर्ड
|चिराहरित
|29
|3
|21
|एसएमई
|सनस्की लॉजिस्टिक्स
|30
|3
|46
|एसएमई
|मुनीश फोर्ज
|30
|3
|91-96
|एसएमई
|इनफिनिटी इन्फोवे
|30
|3
|147-155
|एसएमई
|शील बायोटेक
|30
|3
|59-63
|एसएमई
|एडवांस एग्रोलाइफ
|30
|3
|95-100
|मेनबोर्ड
|जेलियो ई-मोबिलिटी
|30
|3
|129-136
|एसएमई
|बी.ए.जी. कन्वर्जेंस
|30
|3
|82-87
|एसएमई
|वैलप्लास्ट टेक्नोलॉजीज
|30
|3
|51-54
|एसएमई
|ग्रीनलीफ एनवायरोटेक
|30
|6
|136
|एसएमई
|शिपवेव्स ऑनलाइन
|30
|6
|12
|एसएमई
|श्लोक्का डाइज
|30
|6
|95-100
|एसएमई
टाटा कैपिटल का आईपीओ कब खुलेगा
बता दें कि टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल का आईपीओ भी जल्द खुलेगा। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुलकर 8 अक्टूबर को बंद हो सकता है। हालांकि अभी इसने प्राइस बैंड का ऐलान नहीं किया है।
ये भी पढ़ें - फेस्टिव सीजन में ये 5 शेयर कराएंगे तगड़ा मुनाफा, ब्रोकरेज फर्म ने दी खरीदने की सलाह; चेक करें टार्गेट
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।