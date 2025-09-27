Tata Capital IPO: आ गई 2025 के सबसे बड़े आईपीओ की लॉन्च डेट! देखें कब तक लगा पाएंगे दांव

Tata Capital IPO टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी ने सेबी और शेयर बाजारों में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। यह आईपीओ 6 अक्टूबर 2025 को खुलेगा। इस आईपीओ का लक्ष्य लगभग 16.5 बिलियन डॉलर का पोस्ट-मनी इक्विटी मूल्यांकन है। एलआईसी एंकर निवेशक हो सकती है।

नई दिल्ली। अगर आप एक निवेशक हैं और आईपीओ में पैसे लगाना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, टाटा ग्रुप की एक कंपनी इस साल यानी 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर दस्तक देने वाली है। टाटा समूह की प्रमुख वित्तीय सेवा शाखा टाटा कैपिटल (TATA Capital IPO) ने 26 सितंबर को सेबी और शेयर बाजारों में अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया, जिससे कंपनी अपने मेगा आईपीओ के एक कदम और करीब पहुंच गई।

एक्सचेंज द्वारा जारी एक खुलासे में कहा गया है, "इस प्रस्ताव में 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 210,000,000 इक्विटी शेयरों का नया IPO और कंपनी के कुछ विक्रय शेयरधारकों द्वारा 265,824,280 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है।"

कब खुलेगा TATA Capital का IPO रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा कैपिटल का आईपीओ जो इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होगा वह सोमवार 6 अक्टूबर, 2025 को खुलेगा। और बुधवार, 8 अक्टूबर, 2025 को बंद होगा। वहीं, एंकर निवेशक बोली की तिथि शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 2025 होगी।

टाटा समूह संयुक्त आईपीओ आकार (शेयरों का नया निर्गम और टाटा संस और आईएफसी या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा ओएफएस) के साथ, इस बड़े आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए लगभग 16.5 बिलियन डॉलर के पोस्ट-मनी इक्विटी मूल्यांकन का लक्ष्य रख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह राशि लगभग 1.85 बिलियन डॉलर या 16,400 करोड़ रुपये आंकी गई है।

LIC हो सकती है सबसे बड़ी एंकर निवेशक रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी इस इश्यू पर बड़ा दांव लगा सकती है, जिसका एंकर हिस्सा 3 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है और इश्यू 6 से 8 अक्टूबर के बीच लॉन्च होने की तैयारी में है।

टाटा कैपिटल में टाटा संस (Tata Sons) की पर्याप्त बहुमत हिस्सेदारी है। मसौदा दस्तावेजों के अनुसार, शेष हिस्सेदारी बाहरी निवेशकों आईएफसी और समूह की अन्य कंपनियों जैसे टीएमएफ होल्डिंग्स लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर आदि के पास है।