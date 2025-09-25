एक झटके में किसने खरीद लिए Adani Power के 20 करोड़ शेयर, क्या फिर आने वाली है इसमें तूफानी तेजी?

Adani Power के शेयरों में उतार-चढ़ाव जारी है। स्टॉक स्प्लिट के बाद गिरावट आई लेकिन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा हिस्सेदारी खरीदने से शेयरों में फिर उछाल आया है। एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने अदाणी पावर के 209200000 शेयर खरीदे जो 5.42% हिस्सेदारी के बराबर है। इस खबर के बाद गुरुवार को शेयरों में 6.3% की तेजी आई और शेयर 154 रुपये पर पहुंच गया।

नई दिल्ली। Adani Power Share Price: अदाणी पावर के शेयरों ने एक बार फिर से बाउंस बैक किया है। 22 सितंबर को इसके स्टॉक स्प्लिट हुए हुए थे। उससे पहले शेयरों में 35 फीसदी की तेजी देखने को मिली थी। लेकिन स्प्लिट होने के बाद शेयर धड़ाम हो गए है। 2 दिनों में यह लगभग 21 फीसदी तक गिरा। लेकिन अब एक बार फिर इसने बाउंस बैक किया है। दरअसल, अदाणी पावर के शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक ने दांव लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय स्टेट बैंक की SBICAP Trustee Company Limited (STCL) ने अदाणी ग्रुप के Adani Power के 20,92,00,000 शेयर खरीदे। यह करीब 5.42 फीसदी की हिस्सेदारी के बराबर है। इससे पहले बैंक के पास अदाणी पावर के 5,23,00,000 लाख शेयर पहले से ही मौजूद थे।

गुरुवार को BSE पर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे शेयर अदानी पावर के शेयरों में गुरुवार को तेजी से उछाल आया। BSE पर इंट्राडे में 6.3% की बढ़त के साथ 154 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। यह सुधार पिछले दो सत्रों में लगभग 21% की गिरावट के बाद हुआ है, जो 1:5 शेयर विभाजन के बाद हुई तेज मुनाफावसूली और सिर्फ तीन दिनों में शेयरों में 35% की तेजी के कारण हुआ था। इस खबर को लिखते समय BSE पर अदाणी पावर के शेयर 2.87 फीसदी की तेजी के साथ 148.95 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे है। वहीं, NSE पर Adani Power के शेयर 3.01 फीसदी की तेजी के साथ 148.85 पर ट्रेड कर रहे हैं।