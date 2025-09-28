Waaree Energies पर अमेरिकी जांच का कितना पड़ेगा असर, कंपनी के इस बड़े बयान से सोमवार शेयर पर दिखेगा एक्शन!

वारी एनर्जीज (Waaree Energies Share Price) ने कहा है कि अमेरिकी जांच का उसकी निवेश योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा। कंपनी टेक्सास स्थित संयंत्र का विस्तार करेगी और अमेरिकी बाजार में सौर सेल निर्माण क्षमता स्थापित करने की संभावना तलाशेगी। कंपनी अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को सभी आवश्यक जानकारी दे रही है और सभी कानूनों का पालन कर रही है।

नई दिल्ली। वारी एनर्जीज (Waaree Energies Share Price)ने रविवार को कहा कि सौर शुल्क चोरी की आशंका को लेकर अमेरिकी जांच से उसकी निवेश योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनमें टेक्सास स्थित उसके संयंत्र का विस्तार और अमेरिकी बाजार में सौर सेल निर्माण क्षमता स्थापित करने की संभावना शामिल है।

वारी, सौर मॉड्यूल के निर्माण में सबसे बड़ी एकीकृत कंपनियों में से एक है। भारत में इसकी परिचालन क्षमता 13.3 गीगावाट है। कंपनी ने इस साल जनवरी में ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित अपने अमेरिकी सौर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र में 1.6 गीगावाट की प्रारंभिक स्थापित क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया था।

टेक्सास स्थित इस संयंत्र को वित्त वर्ष 2026-27 तक 3.2 गीगावाट तक बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले सप्ता इस बात की जांच शुरू की थी कि क्या वारी ने चीन में बने सौर सेल और पैनलों को भारत में निर्मित बताकर शुल्क बचाया है।