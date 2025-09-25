लगातार 5वें दिन गिर सकता है शेयर बाजार! Gift Nifty ने किया बड़ा इशारा; यस बैंक-टाटा स्टील इन शेयरों पर रखें नजर

नई दिल्ली। लगातार चार दिन से शेयर बाजार में गिरावट चल रही है और आज गुरुवार को भी मार्केट में कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल सुबह सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) 47.5 पॉइंट्स या 0.19 फीसदी की कमजोरी के साथ 25,072 पर है।

दूसरी तरफ कमजोर वैश्विक संकेतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली और अमेरिकी व्यापार नीतियों व वीजा नियमों को लेकर जारी चिंताओं के चलते भी निवेशक सतर्क रह सकते हैं। आगे जानिए ग्लोबल मार्केट का हाल और किन शेयरों में आज दिख सकती है मूवमेंट।

आज एशियाई बाजार फ्लैट हैं। साउथ कोरिया के KOSPI, हॉन्ग-कॉन्ग के Hang Seng Index और चीन के SSE Composite Index में कोई खास बदलाव नहीं है। हालांकि जापान का Nikkei 225 92.8 पॉइंट्स या 0.20 फीसदी चढ़कर 45,723.11 पर है।

दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार में बुधवार को भी गिरावट आई। फेड अधिकारियों के मिले-जुले बयानों के बीच एसएंडपी 500 0.3% गिरा, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में लगभग 0.4% की गिरावट आई। टेक-हेवी नैस्डैक कंपोजिट में 0.3% की गिरावट आई।

YES Bank - बैंक ने बताया है कि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी) ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अब एसएमबीसी ने अपनी हिस्सेदारी में और 4.22% इजाफा किया है।

Swan Defence and Heavy Industries Limited (SDHI) - भारत की प्रमुख जहाज निर्माण और हेवी फैब्रिकेशन कंपनी, रॉयल आईएचसी ने भारतीय प्रतिनिधि अलार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डच अपतटीय तेल और गैस पोत विशेषज्ञ रॉयल आईएचसी के साथ एक विशेष समझौता किया है।

Indian Hotels - कंपनी ने घोषणा की कि इसने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 310 कमरों वाला एक नया ताज होटल खोलने के लिए एक समझौता किया है, ताकि वह अपनी लग्जरी चेन का विस्तार कर सके।

Tata Steel - कंपनी ने अपनी विदेशी यूनिट, टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (टीएसएचपी) में 4,054.66 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 457.7 करोड़ शेयर खरीदे हैं। टीएसएचपी टाटा ग्रुप की कंपनी की सहायक कंपनी बनी हुई है।

Waaree Energies - घरेलू सोलर मॉड्यूल निर्माता वारी एनर्जीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (WESSPL) में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह निवेश राइट्स इश्यू के जरिए किया गया है।

SEPC - कंपनी ने ऐलान किया है कि इसने भारत में चार हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स की सप्लाई के लिए गेफोस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से 75.19 करोड़ रुपये का खरीद ऑर्डर हासिल किया है।

Newgen Software Technologies - इसकी सब्सिडियरी कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज (यूके) लिमिटेडने टीसीएस एनवी, बेल्जियम के साथ पाँच वर्षीय मास्टर सर्विस समझौता किया है।

Glenmark Pharma - ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडियरी कंपनी ग्लेनमार्क स्पेशलिटी एसए ने हेंगरुई फार्मा के साथ एक नई HER2-लक्ष्यित कैंसर दवा, ट्रैस्टुज़ुमैब रेज़ेटेकन, के लिए एक विशेष लाइसेंसिंग समझौता किया है।

Polycab India - प्रमोटर एंटिटीज द्वारा ब्लॉक डील के जरिए कंपनी की 0.81% तक इक्विटी बेचने की उम्मीद है। इस तरह, अनुमानित ऑफर साइज 887.6 करोड़ रुपये है।

Lupin - ल्यूपिन लिमिटेड को बिक्टेग्राविर, एमट्रिसिटाबाइन और टेनोफोविर अलाफेनामाइड टैबलेट 50 मिलीग्राम/200 मिलीग्राम/25 मिलीग्राम के जेनेरिक वर्जन के लिए यूएसएफडीए से अस्थायी मंजूरी मिल गई है, जिसका निर्माण भारत में इसके नागपुर संयंत्र में किया जाएगा।

"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)