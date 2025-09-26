Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Waaree Energies पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, टैक्स चोरी का लगा आरोप; धड़ाम हुए शेयर, सामने आया चीनी कनेक्शन

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:40 PM (IST)

    Waaree Energies Stock Price एनर्जी सेक्टर की प्रमुख कंपनी वारी एनर्जीज अमेरिका में टैक्स चोरी के आरोपों का सामना कर रही है जिसके चलते कंपनी के शेयरों में 6% तक की गिरावट आई है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वारी पर चीनी सोलर सेल्स को गलत तरीके से लेबल करने का आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Waaree Energies पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, टैक्स चोरी का लगा आरोप; धड़ाम हुए शेयर, सामने आया चीनी कनेक्शन

    नई दिल्ली। Waaree Energies Stock Price: एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी वारी एनर्जीज पर अमेरिका में जांच शुरू हो गई है। कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। Waaree Energies के शेयर 6 फीसदी तक गिरे। इस खबर को लिखते समय NSE पर इसके शेयर -5.45 फीसदी गिरकर 3257.40 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने वारी और अमेरिकन अलायंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी के वकीलों को भेजे ज्ञापन में इस जांच का खुलासा किया है। यह घरेलू सौर ऊर्जा निर्माताओं का एक गठबंधन है, जिसने इस वर्ष के प्रारंभ में एजेंसी को पत्र लिखकर जांच का अनुरोध किया था।

    चीनी कनेक्शन भी आया सामने

    ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने भारत की सबसे बड़ी सौर पैनल निर्माता कंपनी वारी एनर्जीज के खिलाफ चीनी सौर सेल पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्कों की चोरी के संदेह में औपचारिक जांच शुरू की है।

    ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा ने वारी और उसके अमेरिकी सहयोगी, वारी सोलर अमेरिका इंक के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है और अंतरिम उपाय लागू किए हैं। उन्होंने “उचित संदेह” का हवाला देते हुए कहा है कि कंपनी ने दंडात्मक शुल्कों से बचने के लिए आयातों को गलत तरीके से वर्गीकृत किया है।

    शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

    यह जांच अमेरिकन अलायंस फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी की एक शिकायत के बाद शुरू हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वारी चीनी उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से बचने के लिए चीनी मूल के सोलर सेल्स को भारत में निर्मित बताकर उनका पुनः लेबल लगा रही थी। सोलर मॉड्यूल और इन्वर्टर बेचने वाली वारी ने अभी तक इस जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

    यह भी पढ़ें- New GST Rates: सावधान! इन 147 आइटम्स पर है 0 जीएसटी, कहीं दुकानदार वसूल तो नहीं रहा टैक्स; चेक करें फुल लिस्ट

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)