New GST Rates: सावधान! इन 147 आइटम्स पर है 0 जीएसटी, कहीं दुकानदार वसूल तो नहीं रहा टैक्स; चेक करें फुल लिस्ट

0 GST वाले सामानों की फुल लिस्ट

क्रमांक आइटम्स का विवरण GST की नई दरें

1 ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध, जिसमें अलग किया गया दूध, दूध और क्रीम शामिल हैं, जो गाढ़ा नहीं है और जिसमें चीनी या अन्य मिठास नहीं मिलाई गई है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (UHT) दूध को छोड़कर 0%

2 दही 0%

3 लस्सी 0%

4 छाछ 0%

5 छेना या पनीर, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और जिसमें पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं है 0%

6 प्राकृतिक शहद, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और जिसमें पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं है 0%

7 आलू, ताजा या ठंडा 0%

8 टमाटर, ताजा या ठंडा 0%

9 प्याज, शैलट, लहसुन, लीक और अन्य लहसुनी सब्जियाँ, ताजा या ठंडी 0%

10 गोभी, फूलगोभी, कोहलरबी, केल और समान खाद्य ब्रैसिका, ताजा या ठंडा 0%

11 लेट्यूस (लैक्टुका सैटिवा) और चिकोरी (सिचोरियम एसपीपी.), ताजा या ठंडा 0%

12 गाजर, शलजम, सलाद बीट, सैल्सीफाई, सेलेरियक, मूली और समान खाद्य जड़ें, ताजा या ठंडी 0%

13 खीरा और करेला, ताजा या ठंडा 0%

14 फली वाली सब्जियाँ, छिली हुई या बिना छिली, ताजा या ठंडी 0%

15 अन्य सब्जियाँ, ताजा या ठंडी 0%

16 सूखी सब्जियाँ, पूरी, कटी, टुकड़ों में, पाउडर में, लेकिन आगे तैयार नहीं 0%

17 सूखी फली वाली सब्जियाँ, छिली हुई, चाहे छिलका हटाया हो या विभाजित, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं हैं और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखते 0%

18 मैनियोक, अरारोट, सैलप, जेरूसलम आर्टिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, ताजा या ठंडा; सागो गूदा 0%

19 नारियल, ताजा या सूखा, चाहे छिलका हटाया हो या नहीं 0%

20 ब्राजील नट, ताजा, चाहे छिलका हटाया हो या नहीं 0%

21 अन्य मेवे, जैसे बादाम, हेजलनट, अखरोट, चेस्टनट, पिस्ता, मैकाडामिया नट, कोला नट, सुपारी, ताजा, चाहे छिलका हटाया हो या नहीं 0%

22 केला, जिसमें कदली भी शामिल है, ताजा या सूखा 0%

23 खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, ताजा 0%

24 खट्टे फल, जैसे संतरा, मंदारिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू और लाइम, ताजा 0%

25 अंगूर, ताजा 0%

26 खरबूजा (तरबूज सहित) और पपीता, ताजा 0%

27 सेब, नाशपाती और बिही, ताजा 0%

28 खुबानी, चेरी, आड़ू (नेक्टेराइन सहित), आलूबुखारा और स्लो, ताजा 0%

29 अन्य फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी, शहतूत, करंट, क्रैनबेरी, कीवी, ड्यूरियन, ख़ुरमा, अनार, तामारिंद, सपोटा, सीताफल, बोरे, लीची, ताजा 0%

30 खट्टे फल या खरबूजे (तरबूज सहित) का छिलका, ताजा 0%

31 ताजा अदरक, प्रसंस्कृत रूप में नहीं 0%

32 ताजा हल्दी, प्रसंस्कृत रूप में नहीं 0%

33 गेहूं और मेस्लिन, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं हैं और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखते 0%

34 मक्का (मकई), जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

35 चावल, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

36 गेहूं या मेस्लिन का आटा, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

37 अनाज का आटा (गेहूं या मेस्लिन को छोड़कर), जैसे मक्का आटा, राई आटा, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

38 मूरी, चिवड़ा, खोई, मुरकी 0%

39 पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, सिवाय इसके कि खपत के लिए परोसा जाए 0%

40 ब्रेड (ब्रांडेड या अन्यथा), सिवाय इसके कि खपत के लिए परोसा जाए और पिज्जा ब्रेड 0%

41 पानी (एरेटेड, मिनरल, शुद्ध, डिस्टिल्ड, औषधीय, आयनिक, बैटरी, डी-मिनरलाइज्ड और सीलबंद कंटेनर में बिकने वाले पानी को छोड़कर) 0%

42 नारियल पानी, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

43 नमक, सभी प्रकार 0%

44 जीवित गधे, खच्चर और हिनी 0%

45 जीवित गोजातीय पशु 0%

46 जीवित सुअर 0%

47 जीवित भेड़ और बकरी 0%

48 जीवित मुर्गी, जैसे गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के मुर्गे, बत्तख, हंस, टर्की और गिनी फाउल 0%

49 अन्य जीवित पशु जैसे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े 0%

50 गोजातीय पशुओं का मांस, ताजा और ठंडा 0%

51 गोजातीय पशुओं का मांस, जमाया हुआ (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

52 सुअर का मांस, ताजा, ठंडा या जमाया हुआ (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

53 भेड़ या बकरी का मांस, ताजा, ठंडा या जमाया हुआ (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

54 घोड़ों, गधों, खच्चरों या हिनी का मांस, ताजा, ठंडा या जमाया हुआ (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

55 गोजातीय पशुओं, सुअर, भेड़, बकरी, घोड़ों, गधों, खच्चरों या हिनी के खाद्य अवशेष, ताजा, ठंडा या जमाया हुआ (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

56 मुर्गी का मांस और खाद्य अवशेष, ताजा, ठंडा या जमाया हुआ (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

57 अन्य मांस और खाद्य मांस अवशेष, ताजा, ठंडा या जमाया हुआ (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

58 सुअर की चर्बी, बिना दुबले मांस के, और मुर्गी की चर्बी, जो न तो रेंडर की गई हो और न ही अन्यथा निकाली गई हो, ताजा, ठंडी या जमाई हुई (यूनिट कंटेनर में पैक और जमाए हुए को छोड़कर) 0%

59 सुअर की चर्बी, बिना दुबले मांस के, और मुर्गी की चर्बी, नमकीन, खारे पानी में, सूखी या धूम्रपान की गई (यूनिट कंटेनर में पैक को छोड़कर) 0%

60 मांस और खाद्य मांस अवशेष, नमकीन, खारे पानी में, सूखा या धूम्रपान किया हुआ; मांस या मांस अवशेष का खाद्य आटा और भोजन (यूनिट कंटेनर में पैक को छोड़कर) 0%

61 जीवित मछली 0%

62 मछली, ताजा या ठंडी, मछली के पट्टिकाओं और शीर्षक 0304 के अन्य मछली मांस को छोड़कर 0%

63 मछली के पट्टिकाएँ और अन्य मछली मांस (चाहे कीमा बनाया हो या नहीं), ताजा या ठंडा 0%

64 क्रस्टेशियन, चाहे खोल में हो या नहीं, जीवित, ताजा या ठंडा; खोल में क्रस्टेशियन, भाप या उबलते पानी से पकाए गए, जीवित, ताजा या ठंडे 0%

65 मोलस्क, चाहे खोल में हो या नहीं, जीवित, ताजा, ठंडा; क्रस्टेशियन और मोलस्क को छोड़कर अन्य जलीय अकशेरुकी, जीवित, ताजा या ठंडे 0%

66 क्रस्टेशियन और मोलस्क को छोड़कर अन्य जलीय अकशेरुकी, जीवित, ताजा या ठंडे 0%

67 मानव बाल, असंसाधित, चाहे धोया गया हो या साफ किया गया हो; मानव बाल का कचरा 0%

68 हड्डियाँ और सींग-कोर, असंसाधित, वसा हटाई गई, केवल तैयार (लेकिन आकार में नहीं काटी गई), एसिड से उपचारित या जेलटिनाइज्ड; इन उत्पादों का पाउडर और कचरा 0%

69 हड्डी भोजन, सींग भोजन, खुर, पंजे, नाखून और चोंच; सींग आदि 0%

70 वीर्य, जिसमें जमाया हुआ वीर्य भी शामिल है 0%

71 जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और समान; कटे हुए फूल और सजावटी पत्तियाँ 0%

72 कॉफी बीन्स, बिना भुनी हुई 0%

73 चाय की हरी पत्तियाँ, असंसाधित 0%

74 सौंफ, बडियन, धनिया, जीरा, या कैरम के बीज; जुनिपर बेरी [बीज गुणवत्ता की] 0%

75 राई, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

76 जौ, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

77 ओट्स, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

78 अनाज सॉर्गम, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

79 कुट्टू, बाजरा और कैनरी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं हैं और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखते 0%

80 अनाज के दाने, भोजन और छर्रे, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं हैं और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखते 0%

81 छिलके हुए अनाज के दाने 0%

82 आलू का आटा, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं है और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखता 0%

83 शीर्षक 0713 की सूखी फली वाली सब्जियों का आटा, सागो या शीर्षक 0714 की जड़ों या कंदों का आटा, या अध्याय 8 के उत्पादों जैसे तामारिंद, सिंगोड़ा, आम का आटा, जो यूनिट कंटेनर में पैक नहीं हैं और पंजीकृत ब्रांड नाम नहीं रखते 0%

84 बीज गुणवत्ता की सभी वस्तुएँ 0%

85 सोया बीन्स, चाहे टूटे हों या नहीं, बीज गुणवत्ता के 0%

86 मूंगफली, बिना भुनी या पकाई गई, चाहे छिली हुई हो या टूटी हुई, बीज गुणवत्ता की 0%

87 अलसी, चाहे टूटी हो या नहीं, बीज गुणवत्ता की 0%

88 रेप या कोल्जा बीज, चाहे टूटे हों या नहीं, बीज गुणवत्ता के 0%

89 सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हों या नहीं, बीज गुणवत्ता के 0%

90 अन्य तिलहन और तैलीय फल (जैसे ताड़ के बीज, कपास के बीज, अरंडी के बीज, तिल, सरसों के बीज, कुसुम के बीज, तरबूज के बीज, खसखस, अजम्स, आम की गुठली, नाइजर बीज, कोकम), चाहे टूटे हों या नहीं, बीज गुणवत्ता के 0%

91 बीज, फल और बीजाणु, जो बोने के लिए उपयोग किए जाते हैं 0%

92 हॉप शंकु, ताजा 0%

93 पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या समान उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या ठंडे 0%

94 टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजा या ठंडा 0%

95 अनाज की भूसी और छाल, अप्रस्तुत, चाहे कटी, पिसी, दबाई गई हो या छर्रों के रूप में 0%

96 स्वेड्स, मैन गोल्ड्स, चारा जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), क्लोवर, सैनफोइन, चारा केल, ल्यूपिन, वेचेस और समान चारा उत्पाद, चाहे छर्रों के रूप में हों या नहीं 0%

97 लाख और शेलक 0%

98 पान के पत्ते 0%

99 सभी प्रकार का गुड़, जिसमें ग/best 0%

100 न्ना गुड़ और पामायरा गुड़ शामिल है 0%

101 जलीय चारा, जिसमें झींगा चारा और प्रॉन चारा, पोल्ट्री चारा और मवेशी चारा, जिसमें घास, भूसी और पल्स की भूसी, केंद्रित और योजक, गेहूं की भूसी और डी-ऑयल्ड केक शामिल हैं 0%

102 विद्युत ऊर्जा 0%

103 पशु चारा ग्रेड का डाइकैल्शियम फॉस्फेट (DCP), IS विनिर्देश संख्या 5470:2002 के अनुरूप 0%

104 मानव रक्त और इसके घटक 0%

105 सभी प्रकार के गर्भनिरोधक 0%

106 सभी वस्तुएँ और जैविक खाद (यूनिट कंटेनर में पैक और पंजीकृत ब्रांड नाम को छोड़कर) 0%

107 काजल (काजल पेंसिल स्टिक को छोड़कर), कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, अल्ता 0%

108 नगरपालिका कचरा, सीवेज कीचड़, नैदानिक कचरा 0%

109 प्लास्टिक की चूड़ियाँ 0%

110 कंडोम और गर्भनिरोधक 0%

111 जलावन या ईंधन लकड़ी 0%

112 लकड़ी का कोयला (खोल या नट कोयला सहित), चाहे एकत्रित हो या नहीं 0%

113 न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, कोर्ट फी स्टांप, जब सरकार के खजाने या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं 0%

114 डाक सामग्री, जैसे लिफाफा, पोस्टकार्ड आदि, सरकार द्वारा बेचे गए 0%

115 रुपये के नोट, जब भारतीय रिजर्व बैंक को बेचे जाते हैं 0%

116 चेक, ढीले या बुक रूप में 0%

117 मुद्रित पुस्तकें, जिसमें ब्रेल पुस्तकें शामिल हैं 0%

118 समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और पत्रिकाएँ, चाहे चित्रित हों या विज्ञापन सामग्री शामिल हो 0%

119 बच्चों की चित्र, रेखाचित्र या रंग भरने की पुस्तकें 0%

120 नक्शे और हाइड्रोग्राफिक या समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएँ और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित 0%

121 रेशमकीट बिछावट, कोकून 0%

122 कच्चा रेशम 0%

123 रेशम का कचरा 0%

124 ऊन, बिना कार्डेड या कंघी की हुई 0%

125 महीन या मोटा पशु बाल, बिना कार्डेड या कंघी किया हुआ 0%

126 ऊन या महीन या मोटे पशु बाल का कचरा 0%

127 गांधी टोपी 0%

128 खादी यार्न 0%

129 जूट फाइबर, कच्चा या संसाधित लेकिन बिना काता हुआ 0%

130 नारियल, कॉयर फाइबर 0%

131 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 0%

132 मानव बाल, तैयार, पतला, ब्लीच किया हुआ या अन्यथा काम किया हुआ 0%

133 मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के दीपक 0%

134 कांच की चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी को छोड़कर) 0%

135 हस्तचालित या पशु चालित कृषि उपकरण, जैसे कुदाल, फावड़ा, गैंती, कुल्हाड़ी, बिल हुक, छंटाई कैंची, दरांती, हेज कैंची, लकड़ी की कील और कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग होने वाले अन्य उपकरण 0%

136 अंबर चरखा 0%

137 हथकरघा (बुनाई मशीनरी) 0%

138 अंतरिक्ष यान (उपग्रह सहित) और उपकक्षीय और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन 0%

139 शीर्षक 8801 के सामान के हिस्से 0%

140 श्रवण यंत्र 0%

141 स्वदेशी हस्तनिर्मित वाद्य यंत्र 0%

142 सरकंडा से बने मुद्घा और फूल बहारी झाड़ू 0%

143 स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक 0%

144 स्लेट 0%

145 यात्री सामान 0%

146 पूजा सामग्री, जैसे: (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य; (ii) पवित्र धागा (यज्ञोपवीत); (iii) लकड़ी का खड़ाऊ; (iv) पंचामृत; (v) धार्मिक संस्थानों द्वारा बेची गई विभूति; (vi) बिना ब्रांड का शहद; (vii) दीया की बाती; (viii) रोल; (ix) कलावा (रक्षा सूत्र); (x) चंदन टीका 0%