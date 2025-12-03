IPO News: खुल गया विद्या वायर्स का आईपीओ, एंजल वन ने दी 'Subscribe' रेटिंग; GMP कितना?
विद्या वायर्स 3 दिसंबर को 300 करोड़ रुपये का आईपीओ (Vidya Wires IPO) लॉन्च करने जा रही है। एंजल वन ने इस आईपीओ को 'लंबे समय के लिए सब्सक्राइब करें' रे ...और पढ़ें
नई दिल्ली। विद्या वायर्स 3 दिसंबर को अपना 300 करोड़ रुपये का आईपीओ (Vidya Wires IPO) लॉन्च करने जा रही है। मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और पावर सेक्टर में निवेश से इस ऑफर को अच्छा रेस्पॉन्स मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) लगभग 12% (6 रुपये) है, जबकि प्राइस बैंड 48-52 रुपये है।
आईपीओ में 274 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 26.01 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। आईपीओ में लॉट साइज 288 शेयरों की है। इस आईपीओ पर एंजल वन ने अपनी एडवाइस जारी की है।
क्या करती है विद्या वायर्स
एंजल वन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विद्या वायर्स लिमिटेड भारत में वाइंडिंग और कंडक्टिविटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसका मार्केट शेयर 5.7% है (इंस्टॉल की गई कैपेसिटी के आधार पर, FY25)।
कंपनी जरूरी प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे इनेमल वाले कॉपर वायर, कॉपर और एल्युमीनियम कंडक्टर, पेपर-इंसुलेटेड स्ट्रिप्स, PV रिबन, और दूसरे खास वाइंडिंग सॉल्यूशन जिनका इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, EV, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और इंडस्ट्रियल मशीनरी में होता है।
भारत में टॉप 4 इंडस्ट्री प्लेयर्स में से एक
19,680 MTPA की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जल्दी ही ये कैपेसिटी 37,680 MTPA तक बढ़ने की उम्मीद के साथ, विद्या वायर्स भारत में टॉप 4 इंडस्ट्री प्लेयर्स में से एक है। जून 2025 तक इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 8,512 SKUs हैं, जो Q1 FY26 में 318+ कस्टमर्स और सालाना 450+ कस्टमर्स को सर्विस देते हैं, जिसमें कोई भी सिंगल कस्टमर रेवेन्यू के 9% से ज्यादा नहीं है, जिससे कम कंसंट्रेशन रिस्क पक्का होता है।
कंपनी बड़े घरेलू OEMs और ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए एक अप्रूव्ड सप्लायर भी है।
18 से अधिक देशों में फैला कारोबार
विद्या वायर्स 18+ देशों में एक्सपोर्ट करती है और 19+ ग्लोबल कस्टमर्स को सर्विस देती है, जिसे डेवलप्ड मार्केट में एंट्री के लिए UL सर्टिफिकेशन मिला है। इसकी गुजरात फैसिलिटीज को हजीरा और मुंद्रा पोर्ट्स के पास होने का फायदा मिलता है, जिससे लॉजिस्टिक्स के फायदे मिलते हैं।
फाइनेंशियल नतीजे कैसे
विद्या वायर्स का रेवेन्यू FY23 में ₹1,011 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹1,486 करोड़ हो गया, EBITDA ₹35.8 करोड़ से बढ़कर ₹64.2 करोड़ हो गया, और PAT ₹21.5 करोड़ से बढ़कर ₹40.9 करोड़ हो गया, जिसे FY23 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में 70.31% से Q1 FY26 में 94.51% की तेज बढ़ोतरी और FY23-FY25 के दौरान प्रोडक्शन वॉल्यूम में 13,415 MT से 17,338 MT तक 29.23% की बढ़ोतरी से सपोर्ट मिला।
FY25 में नेटवर्थ ₹166.36 करोड़ हो गई, जबकि डेट-इक्विटी 0.97x से सुधरकर 0.88x हो गया, जो एक कंफर्ट फाइनेंशियल स्थिति और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है।
पैसा लगाएं या नहीं
एंजल वन की रिपोर्ट के अनुसार ₹52 प्रति शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड पर, विद्या वायर्स लिमिटेड की वैल्यू इश्यू के बाद 22.94x P/E है, जो दूसरी कंपनियों की तुलना में ठीक-ठाक लगती है। सेक्टर की मजबूत डिमांड और आने वाले ALCU कैपेसिटी बढ़ाने से स्केल और मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, इसलिए हम इसे “सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म” रेटिंग देते हैं।
