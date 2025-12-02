Language
    3 दिसंबर को खुलेगा एक्वस का IPO, GMP उड़ा रहा गर्दा; ब्रोकरेज फर्म से जानिए पैसा लगाएं या नहीं

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:12 PM (IST)

    एक्वस लिमिटेड का आईपीओ (Aequs IPO) 3 दिसंबर को खुलने वाला है, जिसका साइज लगभग ₹922 करोड़ है। शेयरों का प्राइस बैंड 118-124 रुपये है। कंपनी एयरोस्पेस और कंज्यूमर सेगमेंट को सर्विस देती है। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन ने लॉन्ग टर्म निवेशकों को सावधानी से निवेश करने की सलाह दी है, क्योंकि कंपनी को कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

    कल से खुलेगा एक्वस का आईपीओ

    नई दिल्ली। एक्वस लिमिटेड का IPO बुधवार 3 दिसंबर को खुलने वाला है। इसके आईपीओ का साइज करीब ₹922 करोड़ है। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 118-124 रुपये और लॉट साइज 120 शेयरों की है। IPO अलॉटमेंट की तारीख 8 दिसंबर हो सकती है, और IPO लिस्टिंग की तारीख 10 दिसंबर है। एक्वस के शेयर BSE और NSE, दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।
    इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी (Aequs IPO GMP Today) फिलहाल 44 रुपये चल रहा है, जो 35.5 फीसदी प्रीमियम पर लिस्टिंग का संकेत दे रहा है। ऐसे में इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, जानते हैं ब्रोकरेज फर्म की सलाह।

    क्या करती है बिजनेस

    एंजल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक्वस एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रिसिजन मैन्युफैक्चरर है जो फोर्जिंग, मशीनिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, टूलिंग, प्लास्टिक और असेंबली में एंड-टू-एंड कैपेबिलिटीज के साथ एयरोस्पेस और कंज्यूमर सेगमेंट को सर्विस देती है।
    इसका इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम ग्लोबल OEMs के लिए फुल-स्टैक, हाई-प्रिसिजन प्रोडक्शन को संभव बनाता है, जिसमें कुछ खास प्रोडक्ट डीप बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए 100% इनकंट्री वैल्यू एडिशन हासिल करते हैं।

    कई देशों में फैला कारोबार

    एक्वस अमेरिका, UK, फ्रांस, चीन, पोलैंड, इटली, स्वीडन, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे बड़े ग्लोबल मार्केट में 180+ कस्टमर्स को सर्विस देती है। भारत की सबसे बड़ी एयरोस्पेस मशीनिंग कैपेसिटी, जिसमें 200+ CNC मशीनें हैं, जिसमें हाई-स्पीड 3-एक्सिस, 4-एक्सिस और 5-एक्सिस सिस्टम शामिल हैं, और SEZ-बेस्ड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का फायदा है, एक्वस दोनों वर्टिकल्स में कॉस्ट-एफिशिएंट, एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रिसिजन-इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देती है।

    फाइनेंशियल आंकड़े कैसे रहे

    FY23 से Aequs का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, FY23 में रेवेन्यू ₹812.1 करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹924.6 करोड़ हो गया और इसी समय में EBITDA ₹63.1 करोड़ से बढ़कर ₹108.0 करोड़ हो गया।
    हालांकि, कंपनी ने FY25 में ₹102.4 करोड़ का घाटा उठाया, जिसमें ROCE 0.87%, ROE –14.3% और ROA –5.5% रहा, जो दिखाता है कि ऑपरेशनल गेन के बावजूद, ज्यादा डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट और लेवरेज्ड बैलेंस शीट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कम है।

    पैसा लगाएं या नहीं

    ₹124 के ऊपरी प्राइस बैंड पर, Aequs की वैल्यू 9.94× P/B है क्योंकि नेगेटिव कमाई P/E को बेमतलब बना देती है। यह वैल्यूएशन इसके इंटीग्रेटेड एयरोस्पेस इकोसिस्टम, मजबूत एसेट बेस और लंबे साइकिल ग्रोथ पोटेंशियल और एंट्री बिजनेस में एक हाई बैरियर को दिखाता है।
    हालांकि, ज्यादा लेवरेज, लगातार नुकसान और यह बात कि IPO से होने वाली ज्यादातर कमाई एक्सपेंशन के बजाय कर्ज चुकाने में जाएगी, शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन पर असर डालती है। एंजल वन ने सलाह दी है कि कुल मिलाकर, IPO को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना सबसे अच्छा है और इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसे “सावधानी से सब्सक्राइब करें” है।

    इन जोखिमों को ध्यान रखें

    एंजल वन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एक्वस को अपने अधिक लेवरेज और कैपिटल-इंटेंसिव मॉडल, एक जगह जमा एयरोस्पेस कस्टमर बेस पर बहुत ज्यादा निर्भरता, लंबे वर्किंग-कैपिटल साइकिल, और सर्टिफिकेशन-ड्रिवन क्वालिटी जरूरतों से बड़े रिस्क का सामना करना पड़ता है। इन एरिया में कोई भी रुकावट कैश फ्लो, मार्जिन और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पर बड़ा असर डाल सकती है। 

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

