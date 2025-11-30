IPO News: अगले हफ्ते खुलने जा रहे 14 नए आईपीओ, Meesho समेत इन कंपनियों का जीएमपी मचा रहा धमाल; चेक करें डिटेल

IPO लाने वाली कंपनी कब खुलेगा कब होगा बंद प्राइस बैंड (₹) लॉट साइज (शेयर) GMP (₹)

एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन 1 दिसंबर 3 दिसंबर 63 2000 0

इनविक्टा डायग्नोस्टिक 1 दिसंबर 3 दिसंबर 80-85 1600 0

स्पेब एडहेसिव्स 1 दिसंबर 3 दिसंबर 52-56 2000 0

क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज 1 दिसंबर 3 दिसंबर 125-132 1000 10

रेवेलकेयर 1 दिसंबर 3 दिसंबर 123-130 1000 15

हेलोजी हॉलिडेज 2 दिसंबर 4 दिसंबर 110-118 1200 11

नियोकेम बायो सॉल्यूशंस 2 दिसंबर 4 दिसंबर 93-98 1200 9

श्री कान्हा स्टेनलेस 3 दिसंबर 5 दिसंबर 90 1600 0

मीशो 3 दिसंबर 5 दिसंबर 105-111 135 40

एक्वस 3 दिसंबर 5 दिसंबर 118-124 120 43

विद्या वायर्स 3 दिसंबर 5 दिसंबर 48-52 288 10

लग्जरी टाइम 4 दिसंबर 8 दिसंबर 78-52 3200 0

वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड 4 दिसंबर 8 दिसंबर 56 2000 0