बुर्ज खलीफा से हावड़ा ब्रिज तक में लगा है इस भारतीय दिग्गज का स्टील, स्पेशल क्वालिटी से बना दिया फौलाद

नई दिल्ली। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कि बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa), एंटीलिया (Antilia) या कोई बड़ा ब्रिज आदि, तैयार होता है, तो उसमें कई तरह के मैटेरियल की जरूरत पड़ती है। इस मैटेरियल में स्टील भी शामिल होता है। यहां हम आपको बताएंगे कि भारत की एक दिग्गज कंपनी का स्टील कई घरेलू और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में स्टील लगा है।

टाटा स्टील का कमाल टाटा स्टील दुनिया के सबसे अधिक जियोग्राफिकली अलग-अलग तरह के स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। भारत और कनाडा में कच्चे माल के काम और भारत, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ, ये आयरन ओर के मामले में आत्मनिर्भर हैं।

इन प्रोजेक्ट्स में लगा है स्टील टाटा स्टील का स्टील लंदन के लंदन आई, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज और दुबई के बुर्ज खलीफा में लगा हुआ है। ये तीनों मशहूर इमारतें टाटा स्टील के स्टील से बनी हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का स्टील आज प्रोडक्शन में बोइंग और एयरबस सिविल एयरक्राफ्ट के हर मॉडल में पाया जाता है।

कंपनी का 90,000 वर्ग मीटर स्टील, जो लगभग 17 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, लंदन की स्काईलाइन में न्यू जेम, 100 बिशप्सगेट टावर में भी लगा है।

किस प्रोजेक्ट में कितना स्टील टाटा स्टील ने बुर्ज खलीफा में लगभग 39,000 टन स्टील रीबार और 4,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा कम्पोजिट फ्लोर डेकिंग सप्लाई की, जिसे टावर के टॉप पर लगाया गया।

लंदन आई व्हील स्ट्रक्चर को बनाने में लगभग 1,700 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था।

हावड़ा ब्रिज में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से 23,000 टन हाई-टेंसिल एलॉय स्टील था जो टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। पूरा स्ट्रक्चर बिना नट और बोल्ट के बनाया गया था, इसे बनाने के लिए रिवेटिंग का इस्तेमाल किया गया था।