    बुर्ज खलीफा से हावड़ा ब्रिज तक में लगा है इस भारतीय दिग्गज का स्टील, स्पेशल क्वालिटी से बना दिया फौलाद

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:29 PM (IST)

    टाटा स्टील (Tata Steel), एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, दुनिया भर में अपनी स्टील की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज खलीफा से लेकर हावड़ा ब्रिज तक, कई प्रतिष्ठित संरचनाओं में टाटा स्टील का उपयोग हुआ है। कंपनी का स्टील बोइंग और एयरबस जैसे विमानों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1907 में स्थापित, टाटा स्टील आज वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी स्टील उत्पादक है।

    बुर्ज खलीफा से हावड़ा ब्रिज तक में लगी है टाटा का स्टील

    नई दिल्ली। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कि बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa), एंटीलिया (Antilia) या कोई बड़ा ब्रिज आदि, तैयार होता है, तो उसमें कई तरह के मैटेरियल की जरूरत पड़ती है। इस मैटेरियल में स्टील भी शामिल होता है। यहां हम आपको बताएंगे कि भारत की एक दिग्गज कंपनी का स्टील कई घरेलू और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में स्टील लगा है।

    टाटा स्टील का कमाल

    टाटा स्टील दुनिया के सबसे अधिक जियोग्राफिकली अलग-अलग तरह के स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। भारत और कनाडा में कच्चे माल के काम और भारत, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के साथ, ये आयरन ओर के मामले में आत्मनिर्भर हैं।

    इन प्रोजेक्ट्स में लगा है स्टील

    टाटा स्टील का स्टील लंदन के लंदन आई, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज और दुबई के बुर्ज खलीफा में लगा हुआ है। ये तीनों मशहूर इमारतें टाटा स्टील के स्टील से बनी हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का स्टील आज प्रोडक्शन में बोइंग और एयरबस सिविल एयरक्राफ्ट के हर मॉडल में पाया जाता है।
    कंपनी का 90,000 वर्ग मीटर स्टील, जो लगभग 17 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, लंदन की स्काईलाइन में न्यू जेम, 100 बिशप्सगेट टावर में भी लगा है।

    किस प्रोजेक्ट में कितना स्टील

    टाटा स्टील ने बुर्ज खलीफा में लगभग 39,000 टन स्टील रीबार और 4,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा कम्पोजिट फ्लोर डेकिंग सप्लाई की, जिसे टावर के टॉप पर लगाया गया।
    लंदन आई व्हील स्ट्रक्चर को बनाने में लगभग 1,700 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था।
    हावड़ा ब्रिज में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से 23,000 टन हाई-टेंसिल एलॉय स्टील था जो टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। पूरा स्ट्रक्चर बिना नट और बोल्ट के बनाया गया था, इसे बनाने के लिए रिवेटिंग का इस्तेमाल किया गया था।

    118 साल पुरानी है ये कंपनी

    टाटा स्टील लिमिटेड एक भारतीय मल्टीनेशनल स्टील कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह टाटा ग्रुप (Tata Group) का हिस्सा है। पहले इसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO) के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी की शुरुआत 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी, जहाँ भारत में इसकी मेन प्रोडक्शन फैसिलिटी है।

