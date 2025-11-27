ये है भारत का सबसे पुराना ज्वेलर, मुगल काल से बेच रहा गहने; एक दुकान से बनाया ₹4190 Cr का साम्राज्य

नई दिल्ली। भारत में एक से एक बड़ी ज्वेलरी कंपनियां हैं। इनमें कई का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। जैसे कि P. N. Gadgil Jewellers का इतिहास 193 साल पुराना है। इसकी शुरुआत 1832 में हुई थी। मगर ये भारत की सबसे पुरानी ज्वेलरी कंपनी नहीं है। सबसे पुरानी ज्वेलरी कंपनी है चंदूकाका सराफ ज्वेल्स (Chandukaka Saraf Jewels)। जी हां चंदूकाका सराफ ज्वेल्स का इतिहास लगभग दो सदी पुराना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1827 में हुई थी शुरुआत चंदूकाका सराफ ज्वेल्स की शुरुआत सन 198 साल पहले सन 1827 में हुई थी। यानी ये कंपनी मुगल काल से भी पुरानी है, जिसका अंत 1857 में हुआ था। सन 1827 में चंदूलाल शाह ने पुणे के पास पहला स्टोर खोला था, जबकि आज इसके पूरे महाराष्ट्र में स्टोर मौजूद हैं।

कितना रहा रेवेन्यू चंदूकाका सराफ ज्वेल्स की पैरेंट कंपनी चंदूकाका सराफ एंड संस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 31 मार्च 2024 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर (FY24) में ₹4,190 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। यह रेवेन्यू पिछले साल (FY23) की तुलना में 18% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दिखाता है।