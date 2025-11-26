कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए कर रहे MF SIP, तो इस फेज में कभी न निकालें पैसा; नहीं मिलेगा पूरा फायदा

नई दिल्ली। आज के समय में म्यूचुअल फंड (Mutual Fund SIP) को निवेश का एक बेहतर और सेफ ऑप्शन माना जाता है। इसमें आप एक साथ बड़ी रकम भी निवेश कर सकते हैं। मगर म्यूचुअल फंड में SIP (सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान) के माध्यम से निवेश करने को ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है, खासकर तब जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं।

SIP के माध्यम से आप लगातार तय समय पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग ही है, जो लंबी अवधि में आपको तगड़ा रिटर्न दे सकती है। आइए समझते हैं कैसे।

कम्पाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आपके मूल निवेश में जुड़ जाता है, जिससे आपका निवेश और भी तेजी से बढ़ता है। यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने निवेश को रिटर्न पर रिटर्न के साथ लगातार बढ़ा सकते हैं।

कैसे उठाएं कंपाउंडिंग का फायदा जब आप SIP के जरिए निवेश करते हैं, तो आप नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। यह राशि आपके म्यूचुअल फंड खाते में जमा होती है और आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अगर आप बीच में अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं मिलेगा।

उदाहरण से समझें मान लें कि आप 25 साल की उम्र में SIP के माध्यम से 5,000 रुपये प्रति माह निवेश करना शुरू करते हैं। आप 10% की दर से रिटर्न प्राप्त करते हैं और 30 साल तक निवेश करते हैं। अगर आप बीच में अपना पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपका निवेश लगभग 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10 साल बाद अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो आपका निवेश लगभग 30 लाख रुपये ही होगा।

निवेश अवधि (कोई फिक्स नहीं, ये आपके मन और टार्गेट के हिसाब से तय होती है) में जब लास्ट समय आता है, तो उस समय आपका एक बड़ा फंड तैयार हो चुका होता है। अगर आप उस समय निवेश बरकरार रखें, तो आपको मोटी रकम पर रिटर्न मिलेगा। यदि पैसा निकाल लिया, तो फंड कम रह जाएगा।