आज का शेयर बाजार: गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, निवेशक रह सकते हैं अलर्ट; IRFC-इंडिगो समेत इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल

नई दिल्ली। शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) लगभग सपाट दिख रहा है। करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 6.5 अंक या 0.02 फीसदी गिरकर 26,200 पर है। 3 दिसंबर को निवेशक सावधानी से ट्रेड कर सकते हैं और अनुमान है कि सेंसेक्स-निफ्टी जरूरी सपोर्ट लेवल के पास दबाव में रह सकते हैं।

2 दिसंबर को कमजोर क्लोजिंग के बाद, प्रॉफिट बुकिंग, रुपये में नरमी और FII की लगातार निकासी से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कमजोर रह सकता है। मार्केट पार्टिसिपेंट RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजों और US-इंडिया ट्रेड बातचीत में होने वाले डेवलपमेंट पर भी करीब से नजर रखेंगे, जिससे शॉर्ट-टर्म दिशा पर असर पड़ सकता है।

आगे जानिए कि आज कौन से शेयरों में हलचल दिख सकती है।

RPP Infra Project - कंपनी को तमिलनाडु में होगेनक्कल-पेन्नागरम-धर्मपुरी-तिरुपथुर रोड (SH-60) को दो लेन से चार लेन तक चौड़ा करने के लिए GST समेत ₹25.99 करोड़ का एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। कंपनी को LOA की हार्ड कॉपी मिल गई है और जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, वह आगे अपडेट देगी।

Bikaji Foods International - कंपनी ने 2 दिसंबर को 10 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से 25,000 कॉमन शेयर सब्सक्राइब करके अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली US सब्सिडियरी, बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल USA कॉर्प में और 250,000 डॉलर इन्वेस्ट किए हैं।

India Cements - कंपनी ने कहा है कि इसकी इंडोनेशियाई और सिंगापुर की सब्सिडियरी कंपनियों ने PT एडकोल एनर्जिंडो में अपनी पूरी हिस्सेदारी लगभग ₹5.2 करोड़ में बेचने के लिए एक शेयर सेल और परचेज एग्रीमेंट पर साइन किए हैं।

Vardhman Textiles - कंपनी ने अपने ESOP प्लान 2024 के तहत एलिजिबल कर्मचारियों को ₹2 फेस वैल्यू वाले 10,000 इक्विटी शेयर दिए हैं। Spice Islands Industries - कंपनी ने बताया कि एक्वायरर धवल गिरीश छेड़ा और मिलकर काम करने वाले लोगों ने वारंट को 5.22 लाख इक्विटी शेयरों में बदल दिया है। IRFC - सरकारी कंपनी ने बताया कि इसने गुजरात के गांधीनगर में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की GIFT सिटी ब्रांच के साथ ¥300 मिलियन (लगभग $300 मिलियन) का एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) लेने के लिए एक लोन एग्रीमेंट किया है।

IndiGo - इंडिगो ने बताया कि इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ₹117.52 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर मिला है, और एयरलाइन इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रही है। Hindustan Copper - सरकारी कंपनी ने घोषणा की है कि इसने कॉपर और दूसरे जरूरी मिनरल डेवलपमेंट पर मिलकर काम करने के लिए NTPC माइनिंग लिमिटेड (NML) के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। Canara Bank - सरकारी बैंक ने बताया कि इसने 7.55% बेसल III-कम्प्लायंट एडिशनल टियर I बॉन्ड जारी करके ₹3,500 करोड़ जुटाए हैं। इसमें ₹1,000 करोड़ का बेस इश्यू और ₹2,500 करोड़ का एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है, दोनों हिस्से पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके हैं।