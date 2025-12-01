Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीता अंबानी के पास ₹2000000000 का खास ज्वेलरी आइटम, शाहजहां से है कनेक्शन; हीरे समेत जड़े हैं ये रत्न

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    नीता अंबानी (Nita Ambani) ने पिछले साल मिस वर्ल्ड फाइनल्स में 200 करोड़ रुपये से अधिक का मुगलकालीन बाजूबंद पहना था। माना जाता है कि यह बाजूबंद कभी शाहजहां का था, जो रत्नों के शौकीन थे। सोने से बने इस बाजूबंद में हीरे, रूबी और स्पिनल लगे हैं। इसे पच्चीकाकाम स्टाइल में डिजाइन किया गया है और इसमें गोलकुंडा के हीरे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नीता अंबानी के पास है 200 करोड़ रुपये का बाजूबंद

    नई दिल्ली। जब शान की बात आती है, तो नीता अंबानी जितना चमकने वाले नाम कम ही हैं। पिछले साल के मिस वर्ल्ड फाइनल्स में, उन्होंने न सिर्फ अपनी मौजूदगी के लिए बल्कि अपने पहने हुए शानदार गहने के लिए भी सुर्खियां बटोरीं थीं। उन्होंने एक बहुत ही दुर्लभ मुगल-युग का बाजूबंद पहना था, जिसकी कीमत ₹200 करोड़ से ज्यादा आंकी जाती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहां से है ये कनेक्शन

    माना जाता है कि नीता अंबानी ने जो बाजूबंद पहना था, वह कभी ताज महल बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का था। गौरतलब है कि मुगल बादशाह रत्नों के मामले में अपनी जबरदस्त पसंद के लिए जाने जाते हैं। उनके पास गोलकुंडा से हीरे, बर्मा से माणिक और कोलंबिया से पन्ने अक्सर आया करते थे, जो उनके खजाने की शोभा बढ़ाते थे।

    क्यों इतना महंगा है नीता अंबानी का बाजूबंद

    • नीता अंबानी का बाजूबंद सोने से बना है, जो एक ऐसा मेटल जो मुगल दरबार में अपनी रिचनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पसंद किया जाता था
    • इस बाजूबंद में डायमंड के अलावा रूबी और स्पिनल भी लगे हुए हैं, जो गहरे लाल और चमकदार सफेद रंग का एक शानदार कंट्रास्ट बनाते हैं
    • इस बाजूबंद को रेयर पच्चीकाकाम स्टाइल में डिजाइन किया गया है। यह एक पुराना सेटिंग मेथड है जिसमें पत्थरों को बिना ज्यादा सोने की कोटिंग के लगाया जाता है
    • आखिरी बात कि लगभग 13.7 cm ऊंचाई और 19.8 cm चौड़ाई वाला यह पीस बोल्ड और रॉयल है

    किस तरह के रत्न के लगे हैं

    • इस बाजूबंद में हीरे संभवत: गोलकुंडा के हैं, जहां बेदाग, टाइप IIa हीरे मिलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और चमक होती है
    • रूबी और स्पिनेल चमकीले लाल पत्थर होते हैं, जो मुगल काल में बहुत कीमती थे
    • बाजूबंद में अलग-अलग हार्डनेस लेवल वाले पत्थरों का कॉम्बिनेशन है, जो खूबसूरती और बचाव के बीच बैलेंस बनाने के लिए सावधानी से लगाए गए हैं

    ये भी पढ़ें - किसने शुरू की थी दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी? 14 सदियों से भी पुराना है इतिहास; 41वीं पीढ़ी संभाल रही कारोबार

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US