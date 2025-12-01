किसने शुरू की थी दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी? 14 सदियों से भी पुराना है इतिहास; 41वीं पीढ़ी संभाल रही कारोबार

नई दिल्ली। दुनिया में लाखों-करोड़ों कंपनियां हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी (Oldest Company in the World) कौन सी है, जो आज भी चल रही है? हम यहां आपको आज दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी के बारे में बताएंगे, जो आज भी चल रही है। साथ ही जानेंगे इस कंपनी को किसने शुरू किया था और ये क्या काम करती है।

ये है दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कोंगो गुमी (Kongō Gumi) है, जो सन 578 में शुरू हुई एक जापानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यानी ये अब 1447 साल पुरानी कंपनी बन गई है। यह बौद्ध मंदिरों को बनाने और उन्हें ठीक करने में माहिर रही है। हालांकि अब यह एक सब्सिडियरी के तौर पर काम करती है, लेकिन यह 1,400 से ज्यादा सालों से लगातार चल रही है।

किसने की थी शुरुआत सन 578 में शिगेमित्सु कोंगो ने कोंगो गुमी की शुरुआत की थी। वे एक कोरियाई इमिग्रेंट थे और उन्हें ओसाका में जापान का पहला बौद्ध मंदिर, शितेनो-जी बनाने का काम सौंपा गया था। मंदिरों के अलावा बाद में ये कंपनी महल जैसे दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी काम करने लगी। कई सदियों तक कोंगो के वंशजों ने इस कंपनी को चलाया।

अब यह परिवार इस कंपनी को नहीं चलाता। दरअसल सन 2006 में कोंगो गुमी दिवालिया हो गई और इसे ताकामात्सु कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने खरीद लिया था और इसी ग्रुप का अलग सेक्शन कोंगो गुमी डिवीजन अपना काम जारी रखे हुए है।