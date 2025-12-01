ये हैं अजरबैजान के सबसे महंगे होटल, एक रात के किराये में खरीद लेंगे SUV; लग्जरी का जवाब नहीं

नई दिल्ली। किसी भी देश की इकोनॉमी में टूरिज्म का हिस्सा जरूर होता है। लगभग सभी देश टूरिज्म से कमाई करते हैं। इन्हीं में से एक देश है अजरबैजान, जहां अन्य देशों के अलावा भारतीय भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अजरबैजान पिछले कुछ समय में भारतीयों के लिए एक नया पसंदीदा ट्रेवल डेस्टिनेशन बन गया है। साल 2024 में अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या दोगुनी से भी अधिक होकर करीब 2.5 लाख पहुंच गई।

हर देश की तरह अजरबैजान में भी एक से एक महंगे होटल हैं। आइए जानते हैं अजरबैजान के महंगे होटलों के किराए और उनके मालिकों के बारे में हैं।

ये है सबसे महंगा होटल पहले नंबर पर है द रिट्ज कार्लटन, जिसे रिट्ज-कार्लटन होटल कंपनी ऑपरेट करती है। रिट्ज-कार्लटन होटल कंपनी की पैरेंट कंपनी है मैरियट इंटरनेशनल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। द रिट्ज कार्लटन, बाकू में कमरों का किराया 27,194 रुपये से लेकर करीब 7.25 लाख रुपये तक है। इतने रुपये में आपको टाटा नेक्सन जैसी कोई एसयूवी मिल जाएगी।

दूसरे नंबर पर है जेडब्ल्यू मैरियट अबशेरॉन जेडब्ल्यू मैरियट अबशेरॉन बाकू दूसरे नंबर पर है, जिसके कमरों का किराया 27651 रुपये से लेकर 5.68 लाख रुपये तक है। ये भी मैरियट इंटरनेशनल का होटल है। इस होटल में भी कई लग्जरी सर्विसेज मिलती हैं। इनमें जिम, स्पा और टी-लॉन्ज शामिल हैं।

तीसरे नंबर पर है कौन तीसरे नंबर पर है हिल्टन, बाकू। हिल्टन होटल का किराया 14,299 रुपये से लेकर करीब 5 लाख रुपये तक का है। ये होटल हिल्टन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (जिसे पहले हिल्टन होटल्स के नाम से जाना जाता था) का हिस्सा है। ये होटलों और रिसॉर्ट्स का एक ग्लोबल ब्रांड है और अमेरिकी मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी हिल्टन वर्ल्डवाइड का प्रमुख ब्रांड है।

इस होटल कंपनी की शुरुआत 106 साल पहले 1919 में हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत Conrad Hilton ने की थी।