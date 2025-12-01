Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये हैं अजरबैजान के सबसे महंगे होटल, एक रात के किराये में खरीद लेंगे SUV; लग्जरी का जवाब नहीं

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    अज़रबैजान भारतीयों के लिए एक नया पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है, जहाँ 2024 में लगभग 2.5 लाख भारतीय आए। यहाँ कई महंगे होटल हैं, जिनमें द रिट्ज कार्लटन (किराया 7.25 लाख तक), जेडब्ल्यू मैरियट अबशेरॉन (किराया 5.68 लाख तक), हिल्टन (किराया 5 लाख तक) और फोर सीजंस होटल (किराया 1.5 लाख तक) शामिल हैं। ये होटल अपनी लग्जरी सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ये हैं अजरबैजान के 4 सबसे महंगे होटल

    नई दिल्ली। किसी भी देश की इकोनॉमी में टूरिज्म का हिस्सा जरूर होता है। लगभग सभी देश टूरिज्म से कमाई करते हैं। इन्हीं में से एक देश है अजरबैजान, जहां अन्य देशों के अलावा भारतीय भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अजरबैजान पिछले कुछ समय में भारतीयों के लिए एक नया पसंदीदा ट्रेवल डेस्टिनेशन बन गया है। साल 2024 में अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या दोगुनी से भी अधिक होकर करीब 2.5 लाख पहुंच गई।
    हर देश की तरह अजरबैजान में भी एक से एक महंगे होटल हैं। आइए जानते हैं अजरबैजान के महंगे होटलों के किराए और उनके मालिकों के बारे में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये है सबसे महंगा होटल

    पहले नंबर पर है द रिट्ज कार्लटन, जिसे रिट्ज-कार्लटन होटल कंपनी ऑपरेट करती है। रिट्ज-कार्लटन होटल कंपनी की पैरेंट कंपनी है मैरियट इंटरनेशनल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है। द रिट्ज कार्लटन, बाकू में कमरों का किराया 27,194 रुपये से लेकर करीब 7.25 लाख रुपये तक है। इतने रुपये में आपको टाटा नेक्सन जैसी कोई एसयूवी मिल जाएगी।

    दूसरे नंबर पर है जेडब्ल्यू मैरियट अबशेरॉन

    जेडब्ल्यू मैरियट अबशेरॉन बाकू दूसरे नंबर पर है, जिसके कमरों का किराया 27651 रुपये से लेकर 5.68 लाख रुपये तक है। ये भी मैरियट इंटरनेशनल का होटल है। इस होटल में भी कई लग्जरी सर्विसेज मिलती हैं। इनमें जिम, स्पा और टी-लॉन्ज शामिल हैं।

    तीसरे नंबर पर है कौन

    तीसरे नंबर पर है हिल्टन, बाकू। हिल्टन होटल का किराया 14,299 रुपये से लेकर करीब 5 लाख रुपये तक का है। ये होटल हिल्टन होटल्स एंड रिसॉर्ट्स (जिसे पहले हिल्टन होटल्स के नाम से जाना जाता था) का हिस्सा है। ये होटलों और रिसॉर्ट्स का एक ग्लोबल ब्रांड है और अमेरिकी मल्टीनेशनल हॉस्पिटैलिटी कंपनी हिल्टन वर्ल्डवाइड का प्रमुख ब्रांड है।
    इस होटल कंपनी की शुरुआत 106 साल पहले 1919 में हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत Conrad Hilton ने की थी।

    चौथा सबसे महंगा होटल

    अजरबैजान का चौथा सबसे महंगा होटल है Four Seasons Hotel Baku, जो कनाडा की लग्जरी होटल और रिजॉर्ट कंपनी फोर सीजंस होटल्स का हिस्सा है। इस होटल में अलग-अलग कमरों का किराया 39,912 रुपये से लेकर करीब 1.5 लाख रुपये तक है।
    ये एक 5-स्टार होटल है, जिसमें स्पा, स्वीमिंग पूल, ऑन-साइट रेस्टोरेंट और इवेंट स्पेसेज हैं। जहां तक फोर सीजंस होटल कंपनी का बात है तो इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी और इसके ओनर कैस्केड इन्वेस्टमेंट (71.25%) और किंगडम होल्डिंग कंपनी (23.75%) हैं।

    ये भी पढ़ें - Share Market उछला, सेंसेक्स-निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बनाया नया कीर्तिमान; अदाणी पोर्ट्स-SBI और इंफोसिस में तेजी

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US