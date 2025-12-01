Language
    Share Market उछला, सेंसेक्स-निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बनाया नया कीर्तिमान; अदाणी पोर्ट्स-SBI और इंफोसिस में तेजी

    By Agency News Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    भारतीय शेयर बाजार (Share Market Today) में आज तेजी देखी गई, सेंसेक्स और निफ्टी ने नए रिकॉर्ड बनाए। मेटल, ऑटो और आईटी सेक्टरों में खरीदारी हुई। विशेषज्ञों के अनुसार, इंडेक्स में रिकॉर्ड ऊंचाई के बावजूद बाजार में उत्साह कम है, क्योंकि कई निवेशकों के पोर्टफोलियो अभी भी सितंबर 2024 के शिखर से नीचे हैं। विदेशी निवेशकों ने शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की।

    सोमवार को शेयर बाजार में आई शानदार तेजी

    आईएएनएस, नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार नए महीने की शुरुआत के साथ हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में मेटल, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक सेक्टर्स में खरीदारी देखी गयी। सुबह 10 बजे पर सेंसेक्स 272.67 अंक या 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,979.34 पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज इसने 86,159.02 का नया ऑल-टाइम हाई छू लिया है।
    निफ्टी इस समय 63.40 अंक या 0.24 प्रतिशत की बढ़त के बाद 26,266.35 स्तर पर बना हुआ है। इसने 26,325.80 का नया रिकॉर्ड हाई छू लिया है। वहीं बैंक निफ्टी 292.50 अंक या 0.49 फीसदी चढ़कर 60,045.20 पर है और इसने 60,114.05 का रिकॉर्ड हाई छू लिया है।

    'मार्केट में सेलिब्रेशन नहीं'

    बाजार के जानकारों ने कहा, ‘इंडेक्स लेवल पर नया रिकॉर्ड लेकिन मार्केट में सेलिब्रेशन नहीं’ यह इस समय शेयर मार्केट में चल रही रैली का खास फीचर बना हुआ है। अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू सितंबर 2024 के पिछले पीक से कम है।
    इस उलझन की वजह रैली का छोटा होना है। जरूरी बात यह है कि एनएसई 500 में 330 स्टॉक्स अपने सितंबर 2024 के पीक से नीचे हैं। अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में इस नॉन-परफॉर्मिंग सेगमेंट के स्टॉक्स का दबदबा है।

     

    किन शेयरों में तेजी

    चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े खासकर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और फाइनल कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर में शानदार बढ़त मार्केट को ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं।
    इस बीच सेंसेक्स पैक में टीएमपीवी, बीईएल, अदाणी पोर्ट्स, एसबीआई, इंफोसिस, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, एमएंडएम, एलएंडटी और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स थे। वहीं, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और टाइटन टॉप लूजर्स थे।

    एशियाई और अमेरिकी बाजारों का हाल

    एशियाई बाजारों में बैंकॉक, जकार्ता, हांग कांग और चीन हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल सोल और जापान लाल निशान में बने हुए थे।
    अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 0.61 प्रतिशत या 289.30 अंक की तेजी के बाद 47,716.42 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.54 प्रतिशत या 36.48 अंक की बढ़त के बाद 6,849.09 स्तर और नैस्डेक 0.65 प्रतिशत या 151 अंक की तेजी के बाद 23,365.69 पर बंद हुआ।

    कौन कर रहा खरीदारी

    विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 28 नवंबर को लगातार दूसरे दिन शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 3,795.72 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,148.48 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

